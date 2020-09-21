Октябрь — месяц жизненного рассвета для трех знаков Зодиака

В октябре наступит самый настоящий бархатный сезон для тех, кто не успел насладиться летними деньками и теплотой летних вечеров.

Этот месяц принесет отдых и беззаботное чувство прохлады, а так же, золотую пору очарования, нежность и трепет прекрасных свиданий.

Октябрь станет месяцем жизненного рассвета для тех, кто пережил много потерь, кто разочаровался и утратил веру в справедливость.

Жизнь не стоит на месте, время идет, а вместе с ним идут и наши судьбы, они переплетаются, они меняются в пути, они становятся другими…

Астрологи проанализировали положение звезд и пришли к выводу о том, что октябрь принесет с собой волнительное время больших возможностей.

Одинокие люди встретят тех, с кем будет приятно провести зиму, встретить Новый год и достойно принять на себя все удары судьбы.

Но, в то же время, стоит помнить о том, что только октябрь подскажет нам верный путь к счастью, и у каждого будет своя дорожка судьбы!

В октябре жизненный рассвет придет к Овнам, этому знаку достанутся все самые лучшие блага Вселенной, ему будут все почести.

Мир упадет к его ногам, все вокруг станет необыкновенно прекрасным и удивительным, Овны смогут добиться всего, чего захотят.

Все сильные стороны представителей знака Овен активизируются в октябре, и это даст финальный толчок к светлому будущему.

Если у вас были какие-то проблемы и неприятности, то сейчас можно смело о них забыть, потому что жизнь расставит все по своим местам.

Время жизненного рассвета придет к Рыбам, к этим милым и добрым созданиям с чистой душой и с открытым сердцем.

Судьба улыбнется и подарит свое тепло и уют, свое позитивное настроение всем Рыбкам, потому что пришло время радости.

Все плохое останется позади, а октябрь станет месяцем удивительной романтики, доброты и комфорта во всем, что бы то ни было.

Этот месяц подарит Рыбам и деньги, и любовь, и заботу, и хорошее настроение, он отплатит за всю доброту большим изобилием счастья!

Скорпионы в октябре воспрянут духом, они взлетят высоко-высоко над своими невзгодами и откуда-то сверху посмотрят на жизнь.

Окажется так, что мир не так уж жесток, как раньше казалось, а рядом есть люди, которые готовы поддержать в трудную минуту, бросив все.

Ваша душа встрепенется, как райская птица, а жизнь наполнится гармонией, миром и теплом, особенно яркой станет внезапная вспышка чувств.

Вы, наконец-то, позволите себе любить всей душой и всем сердцем, а взамен будет получать все те непередаваемые эмоции, которых были лишены в прошлых отношениях.

Источник