Т. Глоба: 3 знака зодиака в октябре Вселенная возьмёт под свою опеку и защитит от серьёзных неприятностей

Неприятности и проблемы то и дело настигают человека на протяжении всей его жизнедеятельности. И если с одними из этих задач мы можем справляться легко и непринуждённо, то другие можно разрешить только при поддержке людей из близкого круга. Да и то с довольно большим трудом. А вот астролог Т. Глоба утверждает, что в октябре представителям трёх зодиакальных созвездий вообще удастся избежать, каких бы то ни было проблем. А всё потому, что их под опеку возьмёт сама Вселенная.

Овен

Овны, ретроградная природа Марса будет давать вам недостаточно энергии для реализации намеченных дел и планов. Однако астролог заостряет внимание на том факте, что пополнить недостающие ресурсы вам поможет ваша открытость и инициативность. При этом вам стоит принять на вооружение тот факт, что слишком много физической активности в октябре будет противопоказано. Поэтому надо максимально снизить занятия спортом, не планировать ремонтные работы, не вступать в конфронтацию, особенно с недругами и неприятелями, и не стремиться на работе к недосягаемым вершинам. А вот что надо делать, так это полагаться на свою интуицию и самочувствие, исходя из чего, и ставить перед собой цели и задачи. И только в этом случае Вселенная сумеет уберечь вас от серьёзных проблем и неприятностей.

Козерог

Козероги, на вас в октябре своё влияние будет оказывать Солнце и Венера, распространяя негативную энергетику, повышая утомляемость и снижая оптимистичность. Но Глоба рекомендует не торопиться расстраиваться, поскольку с другой стороны Нептун и Сатурн будут давать терпение и выносливость, наделяя хорошим настроением. По сути, такие перекосы поспособствуют укреплению вашего духа и в итоге обеспечат в работе стабильностью, а в плане личностного роста и развития – вдохновением. То есть, вам необходимо рассматривать данный временной отрезок с позиции этакого испытательного срока, посланного вам Вселенной, пройдя который, вы станете намного более сильными, в том числе и в моральном, и в материальном плане.

Рыбы

Рыбы, первая половина месяца станет для вас этаким вдохновением, позволяющим достичь довольно высокого положения в социуме. По сути, астролог Т. Глоба говорит о том, что в этот временной отрезок вы будете достаточно деятельны и успешны. А всё потому, что заряд хорошей энергии вам удастся заполучить посредством вашей дальновидности, систематичности и терпеливости – качествами, которыми в октябре вы будете обладать в полной мере. При этом вам рекомендовано заниматься проектами с далеко идущими перспективами, результаты которых станут приносить свои дивиденды только спустя несколько лет. И пусть это может немного не то, чего вы хотите получить в данный отрезок своего развития, но октябрь необходимо посвятить именно таким делам, которые впоследствии сделают своё дело и вы ведут вас на совершенно новый уровень развития. Тем более что сейчас и Вселенная будет на вашей стороне, отводя любые неприятности, которые только могут возникнуть на вашем непростом пути.

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