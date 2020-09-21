НИЗКИЕ ВИБРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОНИ ВОЗНИКАЮТ?

Ваша вибрация — это энергия, которую Вы транслируете во вне, а также энергия, которую вы притягиваете к себе, как магнитом.

Вы привлекаете в свою жизнь те опыты, которые вибрируют в унисон с излучаемой вами вибрацией.

Можно не признавать/не видеть этого, можно попытаться обмануть себя и переложить ответственность на другого… но по факту, что вы транслируете, то и получаете!

Ваш вибрационный уровень определяет Ваш жизненный опыт.

Высокие вибрации

Когда вы вибрируете на высоком уровне, Ваша жизнь полна позитивных событий, протекает легко и гладко, за что бы Вы ни взялись, везде горит «зеленый» свет.

Вы сонастроены с вселенским потоком энергии, одаривающим вас исполнением самых заветных желаний. Вы пребываете в равновесии, хорошем настроении и полны сил двигаться в любом направлении.

Низкие вибрации

С другой стороны, низкие вибрации притягивают к Вам то, что Вас напрягает, манифестируют все то, что Вам НЕ нравится.

Жизнь кажется Вам тяжелым бременем, выкачивающим из Вас энергию и ресурсы. Вы чувствуете себя разочарованными и неудовлетворенными.

10 способов понизить вашу вибрацию

1. Негативные эмоции

Негативные эмоции, такие как страх, гнев, зависть и жадность резко понижают уровень вашей вибрации.

Более того, если вы испытываете определенную негативную эмоцию длительное время, например, постоянно пребываете в раздражении, вы своими руками открываете «врата» ситуациям, которые провоцируют вас на еще большее раздражение… за которым следует еще большее раздражение и в итоге пламенный гнев.

Возникает порочный круг, из которого вырваться не легко.

С одной стороны, эмоции категорически ЗАПРЕЩЕНО запирать в теле, подавляя их (это ведет к вполне реальным физическим заболеваниям).

С другой стороны, потакание вашему негативному состоянию приумножает хаос в вашей жизни.

Что делать?

Позвольте себе ПРОЖИТЬ эмоцию от и до, насладитесь своим гневом или страхом… и скажите СТОП! Просто переключите свое внимание на что-то более позитивное.

Осознанно переключите себя. Займитесь тем, что дарит вам радость, а не напрягает.

2. Негативные мысли

Негативные мысли мелькают у любого человека, не зависимо от уровня его развития.

Проблема возникает тогда, когда вы делаете это регулярно, раз за разом прокручивая негативный сценарий или ментальный диалог в уме.

Одна краткосрочная мысль не имеет большого веса…

Но когда Вы раз за разом «думаете» одну и ту же мысль, она превращается в самостоятельную энергетическую сущность.

Посланная вами негативная волна регулярно подпитывается вашими сомнениями, критикой, осуждением себя и других, в результате набирает силу и начинает действовать самостоятельно. Вы бы и рады подумать о чем-то более приятном, но не получается… Ваши мысли берут на себя бразды правления Вашим поведением.

Для остановки негативных мыслей полезны любые практики и медитации, направленные на освобождение от мыслей и внутреннюю тишину.

Любой назойливой мысли можно сказать НЕТ: «Эту мысль я уже думала!»

Вы не можете запретить мыслям появляться в Вашей голове, но Вы выбираете, какая мысль останется в ней.

3. Чрезмерная самокритичность

Не давайте право голоса вашему Внутреннему Критику. Критика себя в разумных пределах помогает Вам проанализировать собственные ошибки и не допускать их впредь.

Но чрезмерное внимание Внутреннего Критика подрывает вашу самооценку и заставляет Вас сомневаться в собственных силах.

Злобный критик заставляет Вас сравнивать себя с другими, более успешными, более удачными, более…. (заполните сами) людьми, и Вы постоянно в проигрыше: всегда найдется тот, кто достиг большего, чем Вы.

Хотите резко понизить свои вибраций, начните себя ругать за ВСЕ!

И вы сразу заметите, как быстро среагируют на это окружающие, предъявляя к вам претензии без особого на то повода.

4. Осуждение и непринятие

Осуждение — бич для духовно продвинутых людей.

Чем больше человек знает о том, как оно должно быть, тем сложнее ему удержаться в позиции наблюдателя и не сравнить образ жизни людей с созданным им самим «эталоном».

Знать — мало! Надо любую информацию применить на практике и позаботиться о том, чтобы она прочно прописалась внутри в качестве новой линии мышления и новых привычек.

Практики знают, насколько легко вернуться к старому, неконструктивному поведению в стрессовой или конфликтной ситуации… знают, через что им пришлось пройти, чтобы укрепиться в своем новом видении.

Поэтому в них нет осуждения или неприятия… они видят СУТЬ процесса и с уважением относятся к результатам, достигнутым другими людьми, как бы они не были малы.

Не суди и не судим будешь!

5. Бардак в доме

Прекрасно понижает рок-музыка, научная литература или «заумные» разговоры (анализ), страшилки, умирающие растения в доме и работы в огородах (обрезка, прополка и т.п.), массовые сборища (митинги, соревнования, концерты, «художественные произведения»), и, конечно, завалы и пыль в доме. И не забывать про себя любимого

НЕ мойте, НЕ хольте, НЕ лелейте)))) — результат обеспечен!

6. Средства массовой информации

Выбор информационного потока: Телевидение, радио и интернет, кишащие «желтопрессными» новостями самого разного толка — от просто сплетен до самой низкой грязи — тоже отличный способ при желании скатиться вибрационно ниже некуда.

И тут без осознанного выбора и наличия внутреннего «человека с ружьем», который автоматически может заслонить своим телом ваш разум и внимание от всей этой мути — не обойтись.

7. Ваше окружение

Вполне возможно, что все перечисленное выше — давно пройденный этап для вас… Но не для вашего окружения!

Если среди ваших друзей и коллег есть кумушки, любящие сплетничать, злословить, жаловаться или критиковать, вы в правильном месте для того, чтобы упасть, и упасть низко.

8. Тяжелая пища

Все, что вас окружает, вибрирует на определенной частоте. В том числе продукты питания.

При выборе своего рациона важно иметь ввиду, что резкий переход с низкочастотного питания (мясо, грибы, иногда молочные продукты, жиры) на фрукты и овощи может быть опасен из-за несовпадения вибрации употребляемой пищи и вибрации ваших клеток.

Вспомните любые голодовки или православные посты, когда неподготовленный человек «улетает» и теряет фокус из-за смены привычной диеты.

Тяжелая и/или жирная пища чаще всего НЕ совместима с практиками по расширению сознания и повышению вашей вибрации… заставлять себя голодать или насильно закармливать себя свежими фруктами и овощами не стоит.

Прислушайтесь к тому, что говорит ваше тело: оно само подскажет, когда ему необходимо заземлиться более плотными продуктами питания, или наоборот, перейти на овощную диету.

Ну, и поскольку мы говорим про способы ПОНИЖЕНИЯ вибрации, чтобы быстро достичь цели, ешьте много, что попало и при приготовлении пищи ругайтесь и ссорьтесь, заряжая еду негативными эмоциями!

9. Нецензурная брань

Хотите заболеть и остаться без сил, ругайтесь матом!

Нецензурная брань обладает столь низкими вибрациями, что мгновенно пробивает «дыры» в вашем энергетическом поле, через которые любая низкая вибрация без усилий присасывается к вам. Мотыльки летят на свет, негативные вибрации — на мат.

Выводы делайте сами.

10. Алкоголь

Про это коротко: алкоголь затуманивает ваше сознание, выключает осознанность и перебрасывает в нижние астральные слои, где аккумулируются грязь и эмоциональные отходы коллективного сознания… Астральные сущности с нетерпением ждут любителей сообразить «на троих». На астральном уровне доступ к высшим измерениям вашей души — ЗАКРЫТ.

Теперь вы знаете 10 способов понизить вашу вибрацию, и надеюсь, вы догадаетесь, что делая прямо противоположное, вы повышаете её.

Всем Добра!

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