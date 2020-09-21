НИЗКИЕ ВИБРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОНИ ВОЗНИКАЮТ?

Ваша вибрация — это энергия, которую Вы транслируете во вне, а также энергия, которую вы притягиваете к себе, как магнитом.
Вы привлекаете в свою жизнь те опыты, которые вибрируют в унисон с излучаемой вами вибрацией.
Можно не признавать/не видеть этого, можно попытаться обмануть себя и переложить ответственность на другого… но по факту, что вы транслируете, то и получаете!
Ваш вибрационный уровень определяет Ваш жизненный опыт.
Высокие вибрации
Когда вы вибрируете на высоком уровне, Ваша жизнь полна позитивных событий, протекает легко и гладко, за что бы Вы ни взялись, везде горит «зеленый» свет.
Вы сонастроены с вселенским потоком энергии, одаривающим вас исполнением самых заветных желаний. Вы пребываете в равновесии, хорошем настроении и полны сил двигаться в любом направлении.
Низкие вибрации
С другой стороны, низкие вибрации притягивают к Вам то, что Вас напрягает, манифестируют все то, что Вам НЕ нравится.
Жизнь кажется Вам тяжелым бременем, выкачивающим из Вас энергию и ресурсы. Вы чувствуете себя разочарованными и неудовлетворенными.
10 способов понизить вашу вибрацию
1. Негативные эмоции
Негативные эмоции, такие как страх, гнев, зависть и жадность резко понижают уровень вашей вибрации.
Более того, если вы испытываете определенную негативную эмоцию длительное время, например, постоянно пребываете в раздражении, вы своими руками открываете «врата» ситуациям, которые провоцируют вас на еще большее раздражение… за которым следует еще большее раздражение и в итоге пламенный гнев.
Возникает порочный круг, из которого вырваться не легко.
С одной стороны, эмоции категорически ЗАПРЕЩЕНО запирать в теле, подавляя их (это ведет к вполне реальным физическим заболеваниям).
С другой стороны, потакание вашему негативному состоянию приумножает хаос в вашей жизни.
Что делать?
Позвольте себе ПРОЖИТЬ эмоцию от и до, насладитесь своим гневом или страхом… и скажите СТОП! Просто переключите свое внимание на что-то более позитивное.
Осознанно переключите себя. Займитесь тем, что дарит вам радость, а не напрягает.
2. Негативные мысли
Негативные мысли мелькают у любого человека, не зависимо от уровня его развития.
Проблема возникает тогда, когда вы делаете это регулярно, раз за разом прокручивая негативный сценарий или ментальный диалог в уме.
Одна краткосрочная мысль не имеет большого веса…
Но когда Вы раз за разом «думаете» одну и ту же мысль, она превращается в самостоятельную энергетическую сущность.
Посланная вами негативная волна регулярно подпитывается вашими сомнениями, критикой, осуждением себя и других, в результате набирает силу и начинает действовать самостоятельно. Вы бы и рады подумать о чем-то более приятном, но не получается… Ваши мысли берут на себя бразды правления Вашим поведением.
Для остановки негативных мыслей полезны любые практики и медитации, направленные на освобождение от мыслей и внутреннюю тишину.
Любой назойливой мысли можно сказать НЕТ: «Эту мысль я уже думала!»
Вы не можете запретить мыслям появляться в Вашей голове, но Вы выбираете, какая мысль останется в ней.
3. Чрезмерная самокритичность
Не давайте право голоса вашему Внутреннему Критику. Критика себя в разумных пределах помогает Вам проанализировать собственные ошибки и не допускать их впредь.
Но чрезмерное внимание Внутреннего Критика подрывает вашу самооценку и заставляет Вас сомневаться в собственных силах.
Злобный критик заставляет Вас сравнивать себя с другими, более успешными, более удачными, более…. (заполните сами) людьми, и Вы постоянно в проигрыше: всегда найдется тот, кто достиг большего, чем Вы.
Хотите резко понизить свои вибраций, начните себя ругать за ВСЕ!
И вы сразу заметите, как быстро среагируют на это окружающие, предъявляя к вам претензии без особого на то повода.
4. Осуждение и непринятие
Осуждение — бич для духовно продвинутых людей.
Чем больше человек знает о том, как оно должно быть, тем сложнее ему удержаться в позиции наблюдателя и не сравнить образ жизни людей с созданным им самим «эталоном».
Знать — мало! Надо любую информацию применить на практике и позаботиться о том, чтобы она прочно прописалась внутри в качестве новой линии мышления и новых привычек.
Практики знают, насколько легко вернуться к старому, неконструктивному поведению в стрессовой или конфликтной ситуации… знают, через что им пришлось пройти, чтобы укрепиться в своем новом видении.
Поэтому в них нет осуждения или неприятия… они видят СУТЬ процесса и с уважением относятся к результатам, достигнутым другими людьми, как бы они не были малы.
Не суди и не судим будешь!
5. Бардак в доме
Прекрасно понижает рок-музыка, научная литература или «заумные» разговоры (анализ), страшилки, умирающие растения в доме и работы в огородах (обрезка, прополка и т.п.), массовые сборища (митинги, соревнования, концерты, «художественные произведения»), и, конечно, завалы и пыль в доме. И не забывать про себя любимого
НЕ мойте, НЕ хольте, НЕ лелейте)))) — результат обеспечен!
6. Средства массовой информации
Выбор информационного потока: Телевидение, радио и интернет, кишащие «желтопрессными» новостями самого разного толка — от просто сплетен до самой низкой грязи — тоже отличный способ при желании скатиться вибрационно ниже некуда.
И тут без осознанного выбора и наличия внутреннего «человека с ружьем», который автоматически может заслонить своим телом ваш разум и внимание от всей этой мути — не обойтись.
7. Ваше окружение
Вполне возможно, что все перечисленное выше — давно пройденный этап для вас… Но не для вашего окружения!
Если среди ваших друзей и коллег есть кумушки, любящие сплетничать, злословить, жаловаться или критиковать, вы в правильном месте для того, чтобы упасть, и упасть низко.
8. Тяжелая пища
Все, что вас окружает, вибрирует на определенной частоте. В том числе продукты питания.
При выборе своего рациона важно иметь ввиду, что резкий переход с низкочастотного питания (мясо, грибы, иногда молочные продукты, жиры) на фрукты и овощи может быть опасен из-за несовпадения вибрации употребляемой пищи и вибрации ваших клеток.
Вспомните любые голодовки или православные посты, когда неподготовленный человек «улетает» и теряет фокус из-за смены привычной диеты.
Тяжелая и/или жирная пища чаще всего НЕ совместима с практиками по расширению сознания и повышению вашей вибрации… заставлять себя голодать или насильно закармливать себя свежими фруктами и овощами не стоит.
Прислушайтесь к тому, что говорит ваше тело: оно само подскажет, когда ему необходимо заземлиться более плотными продуктами питания, или наоборот, перейти на овощную диету.
Ну, и поскольку мы говорим про способы ПОНИЖЕНИЯ вибрации, чтобы быстро достичь цели, ешьте много, что попало и при приготовлении пищи ругайтесь и ссорьтесь, заряжая еду негативными эмоциями!
9. Нецензурная брань
Хотите заболеть и остаться без сил, ругайтесь матом!
Нецензурная брань обладает столь низкими вибрациями, что мгновенно пробивает «дыры» в вашем энергетическом поле, через которые любая низкая вибрация без усилий присасывается к вам. Мотыльки летят на свет, негативные вибрации — на мат.
Выводы делайте сами.
10. Алкоголь
Про это коротко: алкоголь затуманивает ваше сознание, выключает осознанность и перебрасывает в нижние астральные слои, где аккумулируются грязь и эмоциональные отходы коллективного сознания… Астральные сущности с нетерпением ждут любителей сообразить «на троих». На астральном уровне доступ к высшим измерениям вашей души — ЗАКРЫТ.
Теперь вы знаете 10 способов понизить вашу вибрацию, и надеюсь, вы догадаетесь, что делая прямо противоположное, вы повышаете её.
Всем Добра!
НИЗКИЕ ВИБРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОНИ ВОЗНИКАЮТ?
Ваша вибрация — это энергия, которую Вы транслируете во вне, а также энергия, которую вы притягиваете к себе, как магнитом.