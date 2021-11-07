В чем причина феноменальной популярности сериала «Игра в кальмара»

Причины популярности сериала.

Первое и не так важное конечно же это музыка, многие считают ее очень знакомой и в то же время уникальной в своем роде.

Второе, это качество.

В последнее время зрители очень хвалят корейцев и действительно они стали делать качественные фильмы, к примеру, можно взять фильм «Паразиты».

Третье – удержание зрителя в напряжение.

Часто мейнстримными поворотами сюжета, иногда необычными, но почти во всех случаях интересными и захватывающими.

Четвертое – сюжет и главные герои. Несмотря на всем знакомый сюжет сериал всё-таки затягивает.

Социальное благополучие не располагает ко всем, и героев с трудной судьбой, неверным выбором, и долгами за спиной нам представляют. Представляют в положении игроков.

И немаловажная деталь: игры в которых соревнуются участники — детские, а проигравшие обречены на погибель.

Вот, пожалуй, и весь феномен сериала.

Следует его посмотреть и задуматься над тем какие поступки мы совершаем.

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