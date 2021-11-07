Как, с помощью обычной булавки, привлечь удачу, деньги и любовь

Про эти заговоры много лет спустя мне рассказала моя сотрудница, когда я заметила булавку у нее на внутренней стороне блузки.

Сотрудница была очень успешной и я решила и сама попробовать ради интереса…

Ничего особенного я от обычной булавки не ждала. Но тем не менее, случайность это или скорее нет-но именно с того момента у меня очень сильно увеличилась прибыль…