«Пoкa ты жив, у тeбя миллиoн вapиaнтoв и выxoдoв!». 12 пpaвил жизни Кoнcтaнтинa Xaбeнcкoгo

Эти пронзительные строки человека, через край хлебнувшего горя, стоит прочесть и запомнить:

«Безысходность – это, когда на 40-ой день ТЫ стоишь у могилы, и понимаешь, что это не страшный сон, не чья-то глупая шутка, что теперь ты и будешь жить так дальше, только без этого дорогого человека.

Ты ничего не можешь изменить, выбор сделан свыше.

Вот что такое ‪БЕЗЫСХОДНОСТЬ‬.»

И дальше фраза, которая стала частью заголовка к этой статье:

«Пока ты жив, у тебя миллион вариантов и выходов!»

Константин Хабенский

В 2007 у Константина Хабенского родился сын и заболела раком жена. Он продал дом и залез в долги. Химиотерапия, операции, консультации у американских онкологов – чтобы спасти жену, Константин соглашался на любые роли и тратил все. Лишь бы спасти любимую.

А чтобы отвлечь ее от болезни, предложил помогать детям, столкнувшимся с тем же недугом. Через год жена умерла. Остались годовалый сын Ваня и благотворительный фонд, ежегодно помогающий сотням семей.

С тех пор почти весь свой заработок актер отдает на благотворительность. На сегодняшний день Костя Хабенский спас от рака головного мозга около 150 детей.

«Благотворительность — это, пожалуй, единственная территория, где люди не пытаются реализовывать свои амбиции и достигать каких-либо целей, кроме одной — бескорыстная помощь человеку», — написано на сайте фонда.

Поклонники любят его за талант, невероятный профессионализм и бесконечную доброту, которой пропитано каждое его слово. И у него есть свои жизненные правила.