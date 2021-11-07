«Пoкa ты жив, у тeбя миллиoн вapиaнтoв и выxoдoв!». 12 пpaвил жизни Кoнcтaнтинa Xaбeнcкoгo

Эти пронзительные строки человека, через край хлебнувшего горя, стоит прочесть и запомнить:
«Безысходность – это, когда на 40-ой день ТЫ стоишь у могилы, и понимаешь, что это не страшный сон, не чья-то глупая шутка, что теперь ты и будешь жить так дальше, только без этого дорогого человека.
Ты ничего не можешь изменить, выбор сделан свыше.
Вот что такое БЕЗЫСХОДНОСТЬ.»
И дальше фраза, которая стала частью заголовка к этой статье:
«Пока ты жив, у тебя миллион вариантов и выходов!»
Константин Хабенский
В 2007 у Константина Хабенского родился сын и заболела раком жена. Он продал дом и залез в долги. Химиотерапия, операции, консультации у американских онкологов – чтобы спасти жену, Константин соглашался на любые роли и тратил все. Лишь бы спасти любимую.
А чтобы отвлечь ее от болезни, предложил помогать детям, столкнувшимся с тем же недугом. Через год жена умерла. Остались годовалый сын Ваня и благотворительный фонд, ежегодно помогающий сотням семей.
С тех пор почти весь свой заработок актер отдает на благотворительность. На сегодняшний день Костя Хабенский спас от рака головного мозга около 150 детей.
«Благотворительность — это, пожалуй, единственная территория, где люди не пытаются реализовывать свои амбиции и достигать каких-либо целей, кроме одной — бескорыстная помощь человеку», — написано на сайте фонда.
Поклонники любят его за талант, невероятный профессионализм и бесконечную доброту, которой пропитано каждое его слово. И у него есть свои жизненные правила.
К ним хочется прислушаться
1. «Причины внутри нас, снаружи только оправдания.»
2. «Из тысячи тех, кто говорит красиво, я выберу того, кто молча делает дела.»
3. «Хочется вперед и вверх. А предлагают, как правило, побегать на месте.»
4. «Чувство юмора в женщине важнее, чем умение готовить.»
5. «У каждого человека внутри существует предел. Предел чувств. Предел боли. Предел слез. Предел ненависти. Предел прощения. Поэтому люди иногда, могут долго терпеть. Долго молчать. Долго делать выводы. А потом в один миг взять и уйти, без слов и объяснений.»
6. «Цените тех, которые умеют видеть в Вас три вещи: печаль, скрывающуюся за улыбкой, любовь, скрывающуюся за гневом, и причину Вашего молчания.»
7. «Самый страшный враг — это наше сомнение. Из-за него мы теряем то, что могли бы получить, но даже не попробовали.»
8. « Жизнь — это путь. У кого-то это путь до булочной и обратно, у кого-то — кругосветное путешествие.»
9. «Твои ошибки — твоя сила. На кривых корнях, деревья стоят крепче.
10. «Вы мало что можете поделать с длиной вашей жизни, но можете многое сделать с её шириной и глубиной.»
11. «Не судите чужого прошлого – вы не знаете своего будущего.»
12. «Когда-нибудь ты поймешь, что многие формулы и афоризмы, которых ты нахватался в окружающем мире — пустые, пусть и красивые, наборы слов — не более того. Важны лишь те истины, до которых ты сам дошел.»
И таких истин немало. Константин Хабенский в представлении не нуждается: талантливый артист, за плечами которого – две сотни ролей.
А ведь когда-то он пришёл работать в театр сторожем и монтировщиком. Но талант не спрятать за кулисами. Пришло время, и его стали выпускать на сцену в массовке. В этот момент он понял, что нашёл то, что искал.
Ровно то, что искал
Он снялся во многих отличных фильмах, получил звание народного артиста и впервые выступил как режиссер в фильме “Собибор”.
Лента посвящена успешному побегу из немецкого лагеря смерти — из польского Собибора. Этот побег организовал ростовчанин, советский офицер Александр Печерский. И снова удача. Фильм выдвинули на «Оскар».
Хабенский имеет внушительный перечень наград и званий. Но мне показалось важным выделить среди них вот эту:
В 2018 году Константин Юрьевич Хабенский награжден международной премией Фонда Андрея Первозванного “Вера и Верность” за исключительное актерское мастерство, самоотверженный и бескорыстный труд в деле помощи детям и благотворительность.
«Пока ты жив, у тебя миллион вариантов и выходов!» Похоже, актер это доказывает всей своей жизнью.
И при этом – мягкая улыбка, все обаяние которой не в состоянии передать камерой, тлеющий окурок в руках и голос — низкий, грудной, обволакивающий густым туманом. Хотя, возможно, это всего лишь сигаретный дым?