«РУССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ СО СНОМ»: ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ДО СИХ ПОР НАВОДИТ УЖАС

Вы наверняка встречали упоминания о «русском эксперименте со сном» на Фейсбуке или Ютубе… Но до сих остается открытым вопрос: правда это или выдумки?

Это произошло в конце 1940 годов, когда советские исследователи начали эксперимент над группой испытуемых из числа политических заключенных. Тех заперли на 15 дней в камере, не позволяя им заснуть, для чего использовался специальный газ-стимулятор.

В помещение подавали кислород, там установили микрофоны и за подопытными наблюдали через закрытые толстым стеклом окошки.

В распоряжении испытуемых был запас воды и пищи, туалет, а также книги. Всем им пообещали, что дадут свободу, если им удастся продержаться без сна в течение месяца.

Поначалу всё шло спокойно, исследователи наблюдали за вполне обычными повседневными действиями своих подопытных. Разве что со временем их разговоры становились всё более и более склоняться к мрачным размышлениям и событиям прошлого…

А вот после начались странности в поведении: испытуемые начали жаловаться на жизнь вообще впадать в состояние выраженной паранойи. Они перестали контактировать с соседями по камере, а вместо того начали «стучать» друг на друга в установленные микрофоны… Исследователям показалось, что так сказывается воздействие подавляющего сон газа-стимулятора.

5 дней они стали жаловаться на события, приведшие их к текущему состоянию и начали демонстрировать сильную паранойю. Перестав общаться друг с другом, они стали шепотом докладывать на своих сокамерников в микрофоны. Довольно странно, что они решили, будто смогут завоевать доверие экспериментаторов, выдавая своих друзей. Первое время ученые думали, что это было действием самого газа…

10-й день эксперимента: неожиданно один из запертых в камере внезапно начал кричать и бегать внутри, и так продолжалось более трех часов, пока он не порвал свои голосовые связки. Удивительно, что остальные на это никак не реагировали, продолжая шептать в микрофоны.

И тут кричать и бегать начал второй испытуемый… Остальные же вырвали страницы из книг и, намочив их слюной, залепили окна для наблюдения. На время крики и шепот в микрофоны прекратились.

Трое суток из камеры не доносилось ни единого звука… Ученые отметили, что уровень потребления кислорода стал таким высоким, будто все пятеро занимались физкультурой.



На утро 14-го дня исследователи решились на незапланированный шаг: войти в камеру, чтобы убедиться, что подопытные всё еще живы и не в коме. Через динамики тем сообщили: «Мы открываем камеру, чтобы проверить микрофоны. Отойдите от дверей и лягте на пол, или будете застрелены. Сотрудничество приведет к освобождению одного из вас».

В ответ донеслась единственная фраза: «Мы больше не нуждаемся в свободе».

На 15-й день из камеры вывели весь газ-стимулятор и наполнили ее свежим воздухом. Сразу же после этого три голоса из камеры стали молить о возвращении газа, как будто от этого зависела их жизнь. В камеру послали солдат, чтобы вывести испытуемых, и крики усилились…

Четверо из пятерых жертв эксперимента были живы, но едва ли их состояние можно было назвать жизнью. Запасы еды с 5-го дня были нетронуты. Вся камера была на 10 см затоплена, так как сливные отверстия оказались заткнуты фрагментами тела пятого подопытного…

У четверых оставшихся также были оторваны огромные куски мышц и кожи. Внутренние органы из живота у всех четверых были вырваны и валялись на полу вокруг. Сквозь обнаженные ребра были видны легкие. Дальнейшие исследования показали, что они разрывали себя сами, причем не зубами, а пальцами…

Лежа на полу эти еле живые люди орали, требуя газа, который не позволит им заснуть. Даже бывалые военные отказались заходить в эту камеру, чтобы вынести тела наружу…

Когда добровольцы всё же попытались вынести израненные тела из камеры, те неожиданно оказали яростное сопротивление. Одному из солдат перегрызли горло, другому прокусили бедренную артерию и яички… Остальные сами свели счеты с жизнью спустя месяц-другой.

Один из четверых испытуемых тут же умер от потери крови, повредив селезенку. Медики пытались ввести ему успокаивающее, но он не реагировал даже на десятикратную дозу морфина, и продолжал драться, сломав ребра и руку одному из докторов.

А его сердце билось еще 2 минуты после того, как в сосудах не осталось крови. И после остановки сердца он кричал «Еще» в течение пары минут, пытаясь ударить всех, до кого мог дотянуться, пока наконец не затих.

Троих оставшихся удалось крепко связать и перенести в больницу, причем двое так и продолжали требовать стимулирующего газа. Испытуемый, помещенный в операционную для возвращения внутренних органов на место, яростно пытался избавиться от ремней, и его еле держал солдат весом за 80 килограмм.

Врачам потребовалась повышенная доза наркоза, чтобы отключить его. Но как только глаза испытуемого закрылись, его сердце остановилось… Исследования показали, что уровень кислорода в крови этого подопытного был в три раза выше нормы. Мышцы конечностей были сильно повреждены, а 9 костей — сломаны…

Второй из выживших был тот, кто первым начал кричать. Мотая головой, он протестовал против наркоза. Когда кто-то предложил оперировать его без анестезии, подопытный кивнул головой и выдержал все 6 часов операции по возвращению органов и восстановлению остатков кожи. Одна из медсестер в ужасе заявляла, что пациент улыбался, когда их глаза встречались. Хирург несколько раз повторял, что по всем законам медицины невозможно оставаться живым в таком состоянии.

По окончании операции пациент начал громко хрипеть и вырываться, глядя на врача и пытаясь что-то сказать. Когда ему дали ручку и бумагу, тот накорябал: «Продолжайте резать».

Оставшимся двоим также провели операцию по возвращению органов, тоже без анестезии. Им пришлось ввести парализующие препараты, так как они постоянно смеялись и пытались освободиться.

Получив возможность говорить, они начали просить возвращения стимулирующего газа. На все вопросы о том, почему они рвали на себе кожу, зачем вырывали внутренние органы и для чего им нужен газ, был только один ответ: «Мы не должны засыпать.»

Всех троих связали и поместили обратно в камеру, чтобы решить, что делать с ними дальше. Командир из нквдшников приказал вернуть им газ, чтобы посмотреть, что же будет, если вернуть им газ, несмотря на протесты исследователей.

Подопытных подключили к аппаратуре для снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Ко всеобщему удивлению, после сообщения о том, что газ вернут, их сопротивление прекратилось. Они только изо всех сил пытались не заснуть. Один издавал громкие звуки, немой терся ногами о ремни, чтобы сфокусировать свое внимание. Третий держал голову поднятой над подушкой и быстро моргал.

Ученые обнаружили, что по большей части его энцефалограмма была нормальна, но с промежутками пустоты, будто его мозг периодически впадал в состояние смерти. И только одна из медсестер заметила тот момент, когда он закрыл глаза и коснулся подушки: его ЭЭГ переключилась в режим глубокого сна, затем смерти. И одновременно сердце жертвы эксперимента остановилось.

Второй испытуемый стал кричать, чтобы газ давали немедленно. Его ЭЭГ показывала те же пустые промежутки. И командир приказал немедленно запереть в камере с газом двоих испытуемых с тремя учеными.

Один из исследователей, услышав это, выхватил пистолет и застрелил сначала командира, а затем немого испытуемого и направил дуло на оставшегося… Все члены комиссии выбежали из комнаты.

Ученый кричал: «Я не пойду туда с этими существами! Только не с ним!» Он спрашивал под дулом пистолета: «Да что ты такое на самом деле Я же должен это узнать???»

Испытуемый улыбнулся: «Неужели ты так быстро забыл? Мы — это вы. Мы — то безумие, которое таится внутри вас и стремится освободиться в любой момент во всей своей животной глубине. Мы — то, от чего вы прячетесь каждую ночь. Это нас вы пытаетесь усыпить и парализовать, скрываясь в убежищах, куда мы не можем проникнуть».

Ученый, подумав полминуты, выстрелил в сердце последней жертвы зловещего эксперимента. Тот слабо прохрипел: «Так… близок… к свободе…» И его ЭЭГ пропала…

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