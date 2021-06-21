В Ботсване обнаружен третий по величине алмаз в мире стоимостью $55 млн

Третий по величине алмаз в мире — 1098-каратный трехдюймовый драгоценный камень — был найден в Ботсване местной фирмой Debswana. Камень, найденный 1 июня, был подарен президенту Мокгветси Масиси в столице Габороне в среду исполняющей обязанности управляющего директора алмазной компании Debswana Линетт Армстронг.
Драгоценный камень, найденный в Джваненге, самом богатом руднике в мире, стоит около $55 000 000.
«Это самый важный алмаз, найденный компанией Debswana за ее более чем 50-летнюю историю эксплуатации», — заявила Армстронг.
«Редкий и необыкновенный камень… так много значит в контексте алмазов и Ботсваны. Это дает надежду нации.», — сказала она.
Он является третьим по величине в мире. Самым крупным алмазом, когда-либо обнаруженным в мире, был Куллинан в 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году.