В Ботсване обнаружен третий по величине алмаз в мире стоимостью $55 млн

Третий по величине алмаз в мире — 1098-каратный трехдюймовый драгоценный камень — был найден в Ботсване местной фирмой Debswana. Камень, найденный 1 июня, был подарен президенту Мокгветси Масиси в столице Габороне в среду исполняющей обязанности управляющего директора алмазной компании Debswana Линетт Армстронг.

Драгоценный камень, найденный в Джваненге, самом богатом руднике в мире, стоит около $55 000 000.