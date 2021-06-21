Конструктивный эгоизм или Кем надо быть, чтобы не страдать?

Некоторые думают, что эгоисты страдают меньше, а альтруисты – больше. Многих интересует вопрос: почему они — такие? Других: почему я — не такой? Кто я, если я не эгоист и не альтруист? И главное — КЕМ надо быть, чтобы не страдать? И КАК им стать?

В данной статье мы будем искать ответы на эти вопросы с помощью теории психологических границ. Границы — это то, что отделяет одно от другого, в данном случае внутреннее «свое» от внешнего «чужого».

Выделим четыре основные модели поведения:

Эгоист — это тот, кто действует ради собственной выгоды, без учета интересов (за счет) других людей. Альтруист — действует на благо других, без учета своих интересов (за счет). Не-эгоист — ни то, ни другое (всего понемножку). Конструктивный эгоист (он же разумный эгоист, он же рациональный эгоист, он же эготист, но тогда предпочтительнее в определении Сартра) — действует ради собственной выгоды, не противореча интересам других.

Модели поведения в теории границ:

Характеристики эгоистичной модели

Нет осознания границ. Восприятие «внешнего» как «своего». Эгоист думает, что его границы дальше, и поэтому нарушает чужие, «залезая» на чужую территорию.

Если мы примем во внимание, что эгоист не видит своих границ, то значит, не видит и границ других, поэтому в его глазах он не отбирает чужое, он берет свое. В конфликтных ситуациях искренне не понимает, что происходит, как если бы его собственная часть тела стала жить своей жизнью.

Характеристика альтруистической модели

Нет осознания границ. Восприятие внутреннего как внешнего. Альтруист думает, что его границы ближе, видит свое как часть чужого, которую и пытается отдать. Он не видит и границ других людей, поэтому воспринимает реальность как нечто общее, где он и все остальные – «кирпичики» одной стены. Поэтому он замечает только «одинаковую» часть и не видит различия.

Глубокого интереса к чему-либо нет (какой может быть интерес к чужому?), есть только миссия, «правильный путь кирпича». Серьезных страданий в жизни альтруиста практически нет — ведь все конфликты происходят «снаружи».

Характеристики не-эгоистичной модели

Граница видна очень смутно, она «плавает», постоянно открывается и включает во внутреннее пространство материю извне. Чужое таким образом начинает считаться своим, свое нередко упускается (уплывает) из виду.

Не-эгоист готов защищать всех и вся, кого он, пусть даже временно, включает «внутрь» границ. Именно поэтому для не-эгоиста возможно «самопожертвование ради» — включив в понятие «внутреннего» (своего) других людей (детей, любимого, Родину), не-эгоист, принося себя в жертву, спасает себя же.

Сильно переживает, когда кто-то уходит от него (из его «своего») по собственной воле — не понимает, как это могло произойти. Остро воспринимает любой конфликт именно оттого, что он проистекает внутри границ, а не снаружи.

Характеристика конструктивно-эгоистичной модели

Четко ощущает свои границы, которые никогда никого не пропускают внутрь. Он отбирает из «всего остального» то, что хочет, и составляет из этого «близкий круг», который представляет собой собрание «вакуолей», каждая со своей функцией и границей, которые конструктивный эгоист прекрасно видит. Никакого слияния не происходит, границы невозможно нарушить — за любую попытку конструктивный эгоист удаляет «провинившуюся вакуоль» из близкого круга.

Все переживания происходят «на границе», никогда не попадая «внутрь», как если мы смотрим кино, мы осознаем, что происходящее на экране — это фильм, а мы сидим на диване и едим печеньки. Но при этом нам интересно, мы сопереживаем, злимся, боимся, умиляемся и все остальное. Мы можем думать о кино, занимаясь своими делами, оно может нас потрясти, расстроить, вдохновить, но оно не может нас ранить, как не может сделать нас счастливыми. Наше счастье, так же как наше несчастье, в нашей жизни, то есть «внутри».

Часть 2. Мы выбираем, нас выбирают….

Поскольку понятия всех рассмотренных моделей поведения (эгоизм, альтруизм, не-эгоизм и конструктивный эгоизм) спаяны с понятием выбора, рассмотрим примеры выборов.

Условие задачи: Некто А., находясь в отношениях с Б., уезжает на работу в другую страну, где у нее (него) случается роман с В. Что дальше? (Сразу оговоримся, что размышления и действия истинные, а не оправдание для себя или кого-то).

Пример 1.

Мы выбираем. Действия А.:

Если А…

Эгоист — поскольку воспринимает все, как свое, для него самая естественная ситуация — иметь обоих партнеров. Только если вынужден выбирать, будет вычислять выгоду и выбирать более нужного. Принимая решение избавиться от чего-либо (кого-либо) «своего», записывает его в «чужие». Альтруист — не знает, как поступить, ощущает, что принадлежит обоим, сравнивает по принципу «кому он больше нужен», в итоге выбирает того, кто без него «пропадет». Переживания в основном на тему правильности выбора. Не-эгоист — теперь внутри границ двое, и его пугает, что кто-то из них эти границы покинет. Не-эгоист постоянно чувствует себя то жертвой (сливаясь с другими), то палачом (который причиняет остальным страдания и от которого зависит судьба всех). На практике мечется от одного к другому, не в силах решить, кем пожертвовать. Из всех групп страдает больше всех, поскольку вынужден «оторвать кусок себя», что и озвучивает доверенным лицам в надежде на совет. (Все советы по поводу выбора — бесполезны, естественно.) Ситуация разрешается решением извне — кем-нибудь из участников драмы. Страдая от потери одного из них, не-эгоист не забывает прилагать все усилия, чтоб оставшийся второй никуда не делся. Помня о своих страданиях (страдания других включены в «свои» тоже), вряд ли в будущем повторит ситуацию. Конструктивный эгоист — если в новой ситуации сумма личных выгод больше, чем в старой, меняет «близкий круг» — остается с новым партнером, без переживаний и угрызений совести. Целиком переключается на новые возможности. Уважая чужие границы, может попытаться уладить дело «отступными» и мирно удалить «бывшего» из близкого круга (поскольку его функцию выполняет новый «вакуоль»)

Пример 2.

Нас выбирают. Или не выбирают. Действия Б., узнавшего о романе А. (Действия В. аналогичны действиям Б.)

Если Б. …

Эгоист — поскольку А. входит в понятие «свое», угроза потери заставляет искать способы ее не допустить. Самое важное для эгоиста — это удержать отколовшуюся льдину. Но если у него получается ее удержать, это не означает, что он будет выполнять то, что обещал (сокращать границы). Более того, если назавтра он увидит на своей, разумеется, территории, новый объект — он с энтузиазмом начнет с ним новую историю. Заметим, что переживает эгоист только если его оставили из-за кого-то (и теперь его часть принадлежит другому). Если же партнер уходит не к кому-то, эгоист продолжает считать ее своим (частью себя) и ведет себя соответственно. Если же все-таки льдина уплыла, эгоист приходит в себя путем назначения уплывшей льдины — чужой: «Я думал, она такая, а она на самом деле вон какая». Ну, а если она не своя, то и плакать нечего. Альтруист — поскольку не различает границ, не понимает, где именно они нарушились, но точно «снаружи». Склонен объяснять все явлениями, а не конкретным выбором конкретных людей. «Так случилось», «нам уготованы испытания», «такова уж моя судьба» — его любимые фразы. Он довольно скоро находит себе замену, соответствующую его «миссии». Не-эгоист — теряя часть себя, да еще нежданно-негаданно, сильно страдает. Спектр реакций огромен — от самобичевания (Я виноват, что с моей частью что-то случилось) до выраженной агрессии (Как он посмел украсть мое?) Любимый (-ая) не виноват(а) по определению – он(а) же часть его, поэтому никаких решений принимать не может. Дальнейшие события — либо бои за любимого (как за часть своего), либо наказание себя за то, что потерял. Конструктивный эгоист рассуждает так: вакуоль сбежала, она так решила, и это ее право. Если даже он в чем-то видит и свою причастность к возникновению условий для случившегося, он скорее будет анализировать ситуацию с целью подкорректировать стратегию контакта с вакуолями в будущем. Спектр чувств может быть самый разный, но он, тем не менее, «на границе», как при просмотре фильма, пусть даже долгого и тяжелого — ведь баланс «близкого круга» конструктивного эгоиста был изменен не по его воле. «Ядро» же (я) остается нетронутым, и конструктивный эгоист восстанавливает прореху в «ближнем круге». Незаменимых вакуолей не бывает, бывают паузы в их появлении — вот слоган конструктивных эгоистов.

Часть 3. Некоторые выводы и ответы на вопросы

Как видно из примеров, меньше всех страдают две группы — альтруисты и конструктивные эгоисты, а не эгоисты, как было принято считать ранее.

Эгоисты и не-эгоисты похожи гораздо больше, чем кажется.

Инструкцию «Как стать альтруистом» здесь приводить не будем, но о ней вам могут рассказать многие политические (и не только политические) лидеры, использующие этот феномен даже в государственных масштабах.

Чтобы стать конструктивным эгоистом нужно начать с определения границ и продолжить подбором «вакуолей».

С точки зрения теории границ конструктивному эгоизму гораздо больше подошло бы понятие «реализм» (и от слова реальность и от realize — англ. осознавать

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