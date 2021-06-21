Насколько наша память способна исказить реальность?

Ученые не раз задавались вопросом, почему мы не помним свою жизнь с самого начала и куда девались воспоминания до трех лет. А что, если они есть, просто мы не можем их извлечь? Что, если мы все помним, но не умеем пользоваться своей памятью?

Детские воспоминания интересуют ученых еще и потому, что дети в 3 года еще прекрасно помнят, что было раньше, а вот когда вырастают – напрочь забывают свои самые ранние воспоминания. Зигмунд Фрейд назвал этот феномен младенческой амнезией.

Ученые убедились, что в первый год жизни мозг формирует огромное количество новых нейронных связей, а тренировать мозг ребенок начинает еще в утробе матери.

Изучением этого вопроса занимался немецкий психолог XIX столетия Герман Эббингауз. Он провел ряд экспериментов по выявлению пределов человеческой памяти и пришел к выводу, что человек поразительно быстро забывает все, что узнает. Если не применять специальные усилия для запоминания, мозг отсеивает половину новых знаний в течение часа после их получения. Через месяц он помнит всего 2-3% из того, что учил. Поэтому мы при освоении новых знаний работаем над запоминанием, проводим деловые игры, чтобы новые навыки лучше «прижились» благодаря сильным эмоциям, смыслу и вовлеченности. Если не работать над запоминанием и практикой, из только что полученных знаний останется всего 3%!

Однако ученые пока не пришли к единому мнению по поводу того, почему мы не помним первые события. Среди версий – до трех лет еще не развита речь, а именно речь помогает лучше упаковать и хранить события. Еще одна версия – родители и окружение не придают значения важности запоминания событий в первые годы нашей жизни. Есть также предположение о недостаточной развитости мозга для запоминания в самом раннем детстве.

О причинах «младенческой амнезии» ученые продолжают спорить, зато все солидарны в убеждении, что происходящее, несмотря на то, что мы его явно не помним, влияет на нас. События самого раннего детства влияют даже на нашу взрослую жизнь, хотя мы их и не можем вспомнить и описать.

Что же касается наших воспоминаний, вряд ли им стоит доверять на все 100%. О каких-то событиях из нашего детства мы только слышали, хотя сами их не помним, а наша способность визуализировать услышанное может создать эффект ложного воспоминания.

Ложные воспоминания

Что там говорить о детстве, если иногда не уверен, что помнишь происходящее вчера! А зная о визуализации и о склонности многих людей к фантазированию и анализу произошедшего, можно ли оставаться уверенным, что мы все верно запомнили и не искажаем события?

Криминальный психолог Джулия Шоу считает систему правосудия, опирающуюся на свидетельские показания, несостоятельной, поскольку человеку свойственно искажать события. Считается, что страдать плохой памятью могут определенные группы личностей – с низким интеллектом, с психическими заболеваниями. Тем не менее, известны случаи, когда вполне здоровые взрослые люди, не входящие в эти категории, не отделяют факты от вымысла, допуская небольшие или крупные ошибки памяти. Важно учитывать это в жизни и в работе.

Если вы руководитель, предусматривайте возможные искажения в памяти людей в своем проактивном управлении – предупреждайте заблуждения, организуя командную работу (вся команда вряд ли допустит одну и ту же ошибку памяти), проводите бизнес-игры, чтобы важная информация и самые нужные навыки запомнились как можно прочнее.

Без памяти мы – не мы?

Есть мнение, что без памяти можно превратиться в другого человека. Многих это пугает. Однако вспомним, что происходит с детской памятью, и то, что события самого раннего детства влияют на нашу жизнь даже если мы не помним их и неспособны воспроизвести в памяти.

Даже без памяти мы остаемся сами собой, это доказано экспериментами с людьми, у которых переставал работать определенный участок мозга, в связи с чем они не могли запоминать, что с ними происходило даже совсем недавно. Во-первых, их уникальная личность не менялась, во-вторых, полученный навык с каждым разом совершенствовался, хотя в памяти и не оставалось воспоминаний о его тренировке. Таким образом, наша идентичность не в наших воспоминаниях.

Ассоциативная память способна выручить

Современный человек многозадачен, а это часто приводит к рассеянности. На помощь может прийти ассоциативная память. Свяжите важное напоминание с чем-то необычным, пусть даже с игрушкой: такой визуальный сигнал напомнит намного надежнее, чем дорогие цифровые средства борьбы с рассеянностью.

Рабочая память

Бывает ли с вами, что вы отвлекаетесь от основной задачи и начинаете вспоминать о посторонних делах? Если такое бывает, учитывайте, что объем рабочей памяти ограничен: отвлекаясь, вы растрачиваете нужные ресурсы.

Рабочую память можно сравнить с оперативной памятью нашего компьютера, с кэшем процессора. Объем рабочей памяти будет больше, если вы научитесь игнорировать неважное. Эта особенность влияет на интеллект и способность эффективно справляться с текущими задачами. Ученые считают, что размер объема рабочей памяти можно приравнять к уму, ведь информации у каждого хранится много, а эффективно пользоваться ею умеют не все.

Тренируйте рабочую память – учитесь сосредотачиваться на задаче и игнорировать остальное, работайте над решением сложных ситуаций, развивайте внимательность. Хотите, чтобы ваши сотрудники были умнее – проводите игры для сотрудников с использованием устного счета, с необходимостью выходить из зоны комфорта и делать непривычные в обычной жизни вещи.

Почему мы забываем

Если память призвана хранить знания, то почему она не справляется со своей задачей, и мы постоянно забываем выученное? Сбои в памяти или так нужно?

Ученые заинтересовались процессами забывания и пришли к выводу, что мозгу этот процесс необходим, к тому же он тратит на него довольно много ресурсов. Мозг делает это для того, чтобы человек принимал все более и более рациональные решения. Получается, с годами мы становимся мудрее благодаря процессам забывания.

Забывание помогает лучше адаптироваться в новых ситуациях, не применять устаревшие решения и знания к новым, уже изменившимся, условиям. Если при каждом выборе в памяти будут всплывать все возможные варианты, включая утратившие актуальность, решения будут приниматься бесконечно долго.

Семь плюс минус два

В ходе исследований было выяснено, что человек лучше всего запоминает определенное количество блоков информации. Это 5, 7, 9. Еще в 1950-х годах появилась посвященная этому статья под названием «Магическое число семь, плюс или минус два». Многие предположили, что рабочая память способна поместить в себе от пяти до девяти блоков информации, причем, каждый блок может быть достаточно объемным.

Эту информацию активно используют дизайнеры интерфейсов и мероприятий. Разрабатываете сайт – постарайтесь, чтобы в основном меню было не более 9 пунктов, лучше, если пять. Проводите фасилитацию команды, постарайтесь, чтобы обсуждалось 5 – 9 важных вопросов и принималось 5 – 9 полезных решений: больше участникам будет трудно держать в голове. А решая что-то важное, не отвлекайтесь на чепуху – это снизит качество решений.

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