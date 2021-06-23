Самую древнюю вечную мерзлоту нашли в Сибири

Международная группа специалистов из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера обнаружила близ поселка Батагай в Восточной Сибири участок вечной мерзлоты, которой, по предварительным оценкам, более 650 тысячелетий. Участок промороженной почвы успешно пережил несколько изменений климата на планете, однако бездумное поведение человека, похоже, привело к нарушению баланса.



Вечная мерзлота залегает на глубине более 50 метров, и замораживание произошло примерно 650 тысячелетий назад. Найденный участок вечной мерзлоты имеет неоценимое значение для науки, по мнению специалистов, поскольку подтверждает предположение, что даже во время повышения среднегодовой температуры на всей планете, вечная мерзлота не всегда оттаивает.

Например, 130 тысяч лет назад, когда средняя температура в Арктике была выше на 5 º С, почва близ Батагая не оттаяла, а благополучно дошла до следующего похолодания за Земле в замороженном виде. Однако, вмешательства человека хрупкая система перенести не смогла.

На этом участке земли в середине прошлого века велось активное строительство. Деревья со склона, под которым на глубине находится почва, замороженная до температуры ниже -70 º С, были вырублены, а по поверхности земли передвигалась тяжелая гусеничная техника. В итоге более свежие слои мерзлоты близ поверхности земли стали оттаивать в теплые сезоны, неминуемо оказывая влияние на более глубокие слои.