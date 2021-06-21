НЛО взлетел в открытый космос пролетев мимо ракеты СпейсХ

Миссия 05 космического аппарата GPS III состоялась в четверг, 17 июня, в 12:09, ракета-носитель Falcon 9 осуществила запуск космического аппарата GPS III Space Vehicle 05 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Во время достижения ракетой высшей точки полета на высоте 162 км над землей, мимо нее появившись из-за кромки земли с набором высоты и набором скорости, пролетел НЛО.

Это не спутник и не космический мусор, объект идет с набором скорости и высоты и по траектории его движения очевидно, что летит он в открытый космос.