НЛО взлетел в открытый космос пролетев мимо ракеты СпейсХ

Миссия 05 космического аппарата GPS III состоялась в четверг, 17 июня, в 12:09, ракета-носитель Falcon 9 осуществила запуск космического аппарата GPS III Space Vehicle 05 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Во время достижения ракетой высшей точки полета на высоте 162 км над землей, мимо нее появившись из-за кромки земли с набором высоты и набором скорости, пролетел НЛО.
Это не спутник и не космический мусор, объект идет с набором скорости и высоты и по траектории его движения очевидно, что летит он в открытый космос.
Учитывая расстояние от НЛО до ракеты СпейсХ, размеры у этого неопознанного космического аппарата достаточно внушительные. При всем этом, он не использует никаких видимых двигательных установок.