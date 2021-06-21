Астероид размером в 187 метров летит к Земле

Объект движется со скоростью 13,4 километра в секунду и максимально близко к Земле пролетит 25 июня.

Космический объект достигает в длину 187 метров. Астероид движется со скоростью 13,4 километра в секунду и пролетит на максимально близком расстоянии до нашей планеты 25 июня.

Однако стоит отметить, что «максимально близкое расстояние» на деле не такое уж и близкое — оно превышает расстояние от Земли до Луны более чем в 15 раз.