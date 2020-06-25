В ближайшие 10 лет в мире может произойти глобальный катаклизм

Аналитики Deutsche Bank обнаружили четыре главных риска гибели человечества, обозначив вероятность их появления.

Эксперты считают, что в ближайшие 10 лет с вероятностью 33 процента произойдет глобальный катаклизм или начнется мировая война. Если же смотреть на 20 лет вперед, то угроза увеличивается до 50 процентов.

Всего исследователи определили четыре главных риска: вероятность 2% — пандемия гриппа, 0,15% — мощное извержение вулкана, 1,06% — вспышки на Солнце и геомагнитная буря и с вероятностью 0,625% — мировая война.