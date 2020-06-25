Сенат США приказал военным рассказать всё про инопланетян не позднее, чем через 180 дней

Комитет Сената Соединенных Штатов, курирующий разведку и специальный службы, проголосовал за постановление, согласно которому разведка и Министерство обороны должны предоставить подробный публичный анализ всех данных, собранных о так называемых «неопознанных атмосферных явлениях», включая вторжения НЛО, зафиксированные пилотами ВМФ в последние годы.

Постановление, содержащееся в ежегодном законопроекте об утверждении разведывательных данных, которое ждет принятия полным составом Сената, вызвало невероятные дебаты на Капитолийском холме о том. Сенаторы задают вопрос: насколько активно правительство отслеживает сверхтехнологичные летательные аппараты неизвестного происхождения, летающие над США?

В постановлении сенаторы пишут следующее:

«Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что в федеральном правительстве не существует единого всеобъемлющего процесса сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных воздушных явлениях, несмотря на их потенциальную угрозу».

«Комитет понимает, что соответствующие разведывательные данные могут быть деликатными; тем не менее, Комитет считает, что обмен информацией и координация в разведывательном сообществе были непоследовательными, и эта проблема не получила должного внимания со стороны старших руководителей».

Публичный анализ ситуации, который допускает некоторое секретное приложение, должен быть предоставлен Сенату и общественности директором национальной разведки и министром обороны в течение 180 дней после голосования.

Впервые сенаторы были официально проинформированы о наблюдении ВМФ неопознанных летательных аппаратов в конце 2017 года. Как оказалось, сенаторы были сильно удивлены тем фактом, что Пентагон в тайне от всех в течение ряда лет расследовал наблюдения и проводил собеседования с пилотами, после чего выпустил новые инструкции для моряков о том, как сообщать о таких инцидентах.

Теперь группа Сената под председательством сенатора-республиканца Марко Рубио поручает исполнительной власти централизовать всю необходимую информацию о таких вторжениях, полученную из широкого круга источников, включая Управление военно-морской разведки, ФБР, спутники или другие технические средства.

Да данный момент офис сенатора Рубио отклонил запрос на комментарии, заметив лишь, что сенат рассматривает этот шаг как крупную победу сторонников предания огласке правительственных исследований в области НЛО.

«Это постановление как бы легитимизирует проблему. Теперь люди могут говорить об НЛО, задавать вопросы об НЛО – и не бояться, что их будут высмеивать как носителей шапочек из фольги. Так что все это чрезвычайно важно», – говорит Кристофер Меллон, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Пентагона и сотрудник Сената, который так же настаивал на проведении дополнительных исследований по этой теме.

Так же Кристофер Меллон добавил, что «…Теперь, если предположить, что отчет Пентагона будет должным образом подготовлен и доставлен, невозможно сказать, какими могут быть последствия. Мы говорим о признании существования неизвестной угрозы и военной уязвимости со стороны странных зондов, посещающих нашу планету».

Начиная с катастрофы “летающего блюдца” в Розуэлле, людей, который пытались поднимать тему НЛО, официалы традиционно высмеивали как чокнутых, поскольку официальная парадигма гласит: никаких НЛО не существует.

Однако, где-то лет 15 назад в теме произошел перелом и про “тарелочки” стали вещать военные и сенаторы в должности “экс”. То есть бывшие военные чины, бывшие сенаторы/конгрессмены и так далее. И уже тогда умные люди предсказывали, что всё, процесс пошел – скоро про тарелочки поднимет вопрос Сенат Соединенных Штатов.

Ждать, конечно, пришлось немного долго, тем не менее СВЕРШИЛОСЬ: отныне посещение Земли какими-то непонятными гуманоидами признано официально и об этом можно говорить публично.

Очевидно, что в ближайшие 180 дней Пентагон предоставит общественности подробный отчет и наступит то самое РАСКРЫТИЕ. Скорее всего это будет сделано даже не через 180 дней, а до выборов в США, после чего Трамп войдет в историю как человек, первый и единственный выполнивший свое обещание рассказать избирателям правду о “тарелочках”. После этого 70% голосов ему будут обеспечены, так что следим за развитием событий.

Источник