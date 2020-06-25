Некоторые здания могут быть гораздо опаснее, чем 5G

Одной из тем, привлекающих внимание конспирологов всего мира, является необъяснимый стандарт перехода настройки музыкальных инструментов с частоты 432 герца на «ля» первой октавы частотой 440 Гц.

Первая попытка массово изменить частоту музыкальной волны произошла в 1884 году, но усилиями Джузеппе Верди (1813-1901) – великого итальянского композитора, удалось сохранить прежний строй. После этого настройку «ля» равную 432 герц стали именовать «Вердиевским строем».

Всю обозримую историю изготовители музыкальных инструментов закладывали в них настройку «ля» первой октавы частотой 432 Гц, но в 1953-м году Международная Организация по Стандартизации (ISO) приняла строй «Ля» = 440 Гц, как основной концертный.

После принятия этого стандарта 23 тысячи музыкантов из Франции провели референдум в поддержку «Вердиевского строя» 432 герц, но были вежливо проигнорированы. И вот уже более 60 лет стандартный камертон издает звук «ля» первой октавы частотой 440 Гц.

Чем была продиктована такая необходимость никто достоверно не знает, но экспериментально подтверждено, что частота 440 Гц действует на людей зомбирующе и под этот звук им можно впарить любую пропаганду.

При частоте звука 440 герц происходит раздражение определённых областей мозга, «удобных» для закладки различных программ, а частоты от 430 до 435 герц позволяют спокойно и обдуманно воспринимать информацию в правильном порядке.

Подробно на этой известной теме мы останавливаться не будем , но если кто-то вдруг что-то не знает – есть хороший пояснительный фильм с большим пояснительным текстом:

И вот теперь, освежив в памяти все про частоту 440 Гц, переходим к главному:

В кадре фигурирует знаменитый на весь мир мост Золотые Ворота (Golden Gate Bridge) — висячий мост через пролив Золотые Ворота. Он соединяет город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито.

Звук почти не воспринимаем ухом и люди его записывали с усилением, после чего разложили по частотам:

Таким образом мост издает естественный звук на частоте 439 Гц. Вы верите в такое чудесное совпадение?

Вот и авторы ролика тоже не верят и теперь все кинулись искать другие подобные объекты, которые точно так же звучат, когда на них дует ветер. Все сейчас страшно боятся 5G – но “поющие мосты” и прочие здания ничуть не хуже. Однако, нас больше всего удивляет и даже слегка пугает другое.

Проектировал мост американский инженер Джозеф Штраусс – человек, без сомнения, гениальный, перед которым все строители в мире традиционно снимают шляпу. Золотые Ворота – это чудо эпохи, объект, строительство которого по технологиям начала прошлого века казалось невозможным.

Тем не менее, каким бы не был гением этот парень – рассчитать собственную частоту вибрации моста без компьютера невозможно, макет тут не поможет. Можно рассчитать частоту вибрации струны на скрипке, но опять же – опытным путем, сделав тысячи скрипок за несколько сотен лет. Но рассчитать звучание моста в 1933-м году – это КАК?

Самой возлюбленной российских конспирологов является так называемый “мавзолей” В.И. Ульянова-Бланка, архитектор которого всю жизнь строил колхозные телятники и амбары, а потом на него вдруг нашло вдохновение и он наваял вавилонский зиккурат с целой кучей метафизических свойств.

К примеру, где-то в середине 1970-х “мавзолей” вдруг чего-то решили отреставрировать, что было странно для относительно нового здания, которое весь срок эксплуатации стояло спокойно и не испытывало нагрузки как, например, дамба или плотина. Но как оказалось – команда сверху пришла вовремя и правильная: когда строители начали “мавзолей” ковырять, то там сгнила не только арматура, но даже стекловата и КАМЕНЬ!

С советской арматурой, конечно, всякое может быть, но стекловата – это же стекло, оно не гниет. И камень не гниет. А “мавзолее” он сгнил и крошился от легкого удара молотка. Облицовку, конечно, поменяли, но камень везли из… славной страны Ирак, как будто в СССР не было своего мрамора и гранита. Нужен был камень исключительно с вавилонских каменоломен.

Согласно вавилонскому эпосу зиккураты местных папуасы научили строить инопланетяне, поэтому, как многие думают, “мавзолей” сделан по тем же древним схемам. И, как теперь выясняется, с применением ИИ и каких-то нечеловеческих мозгов в мире создавались и другие строительные объекты, далекие от культа марксизма-ленинизма.

Поэтому не очень понятно: а кто в мире вообще все проектирует? Неужели людишки не могут построить самостоятельно ничего сложнее сараев и проекты серьезных объектов приходят откуда-то из допотопного бункера? Или инженеров консультируют космонавты в “летающих блюдцах”?

Ответов на эти вопрос мы не знаем, но все тайное рано или поздно становится явным, так что следим за развитием событий.

Источник