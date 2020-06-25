Израильские мистики предупреждают: мир ждет тотальный и поэтапный ужас

Как мы неоднократно подчеркивали в ряде материалов, посвященных эсхатологии – в ситуации реализации тех или иных глобальных сценариев, когда локальные правительства или лгут своим как бы избирателям, или сами не понимают, что происходит, единственным источником информации о будущем для публики являются сообщения разного рода мистиков, телепатов и прочих необычных людей. Естественно, гарантий никто никаких не дает, но лучше хоть что-то, чем ничего.

И сейчас, когда все видят восход Нового Мирового Порядка и с тревогой ждут, какой сценарий глобалисты включат дальше, наш читатель Jash поделился со всеми нами сообщением от одного из цадиков, который обещает миру очень тяжелые пять лет.

Начнем со справочной информации:

Ламедвовник, ламедвавник (идиш ‏לאַמעדוואַווניק‏‎ от ивр. ‏ל”ו צדיקים‏‎ — «ламед-вав цадиким», 36 праведников) — в еврейской мистической традиции тайный праведник (цадик), один из 36, присутствующих на Земле в каждый момент. Название происходит от записи числа 36 в гематрии: 36 записывается буквами ламед и вав. Согласно традиции, только их существование духовно оправдывает перед Богом существование нашего мира, их всегда 36, и если станет хотя бы на одного меньше, грехи остального человечества перевесят и приведут наш мир к концу.

Амалек (Амалик; др.-евр. עמלק; Amalek) — библейский ветхозаветный персонаж; сын Элифаза, внук Исава; считается родоначальником бедуинского племени амалекитян (амаликитян), хотя об этом народе упоминается, как о могущественном, ещё задолго до рождения Амалика.

Амалек — первый враг, напавший на евреев после того, как они, свободные, вышли из Египта. В Пятикнижии дважды упоминается как враг еврейского народа, с которым должно бороться, пока память о нём на земле не будет совершенно изглажена. Вследствие вековой вражды между евреями и амалекитянами, имя Амалека стало у позднейших каббалистов синонимом начала зла и нечистой силы.

Теперь сама новость:

Сейчас началась новая эра – трудный период продолжительностью около 5 лет, в течение которого почти весь мир будет порабащён Амалеком.



И по мере того, как апокалиптические события перед приходом Машиаха будут усиливатся, человеческое понимание мироздания будет всё более слабеть, пока все не достигнут понимания того, что существует только один Б-г и одно Имя.



Мы находимся в самом начале конца Мира Лжи и коронавирус, который был спроектирован в Лаборатории Амалека, указывает всем, что в мире есть только создатель. И он (постоянно) созидает мир. И кроме него нет больше ничего.



И хотя в череде апокалиптических событий будут небольшие перерывы, сами эти события будут продолжатся с нарастающей силой. И так до момента, пока Машиах не откроет себя.



И тогда начнется исправление первородного греха (Адама и Хавы) и отмена смерти.



А тем временем Амалекитяне этого поколения, которые уже правят большей частью мира, быстро продвигаются со всей своей силой в своем плане порабощения человечества под властью Древнего Змея и создании его религии.



И поэтому они работают над созданием единого мирового правительства и единой мировой религии, которые будут управлять и контролировать весь мир из “Храма”, который они хотят построить на Храмовой горе. И царствовать на горе Сион.



И они же являются главными культистами дьявола.



Их программа многоступенчатая, сложная и почти идеальная. За исключением одной очень важной детали – открытия и коронации Царя Машиаха-Искупителя Израиля, единственного, кто сможет их победить и тем самым исправить первородный грех.



После этого Машиах Бен-Давид начнет созидать вечный путь народа Израиля, и готовить всё творение к следующей более духовной и более высокой стадии приближения и обобщения в бесконечном свете Ор эйн соф.

Вычислениями времени начала Нового Мирового Порядка и, соответственно, его бесславного конца по прошествии семи лет правления занимались и продолжают заниматься очень многие эсхатологи. Сейчас, с началом “пандемии” Covid-19 уже всем очевидно, что Новый Мировой Порядок практически наступил: в Африке уже начались тесты вакцины, в России тесты пошли еще раньше, так что скоро будет попытка вакцинировать всех. Потом единая валюта, мировая война или что там у глобалистов по плану.

Закончится все это, как предсказывал, в частности, The End Times Forecaster, как говорили некоторые особо продвинутые пасторы – где-то в 2025-2027 гг. И сейчас мы получаем еще одно подтверждение этой даты из еще одного источника.

В общем, мир ждут не простые пять лет, за которые многое может произойти, так что следим за развитием событий: боимся, что в ближайшие пять лет хороших событий в мире будет совсем немного, а может быть их не будет и вообще.

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