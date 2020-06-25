Ключ к коду жизни

Что такое кодирование? Это такая «зашивка» или «прошивка» в мозге, что если ты хотя бы каплю выпьешь, тебя найдут в канаве. Это и логически понятно, потому что после рюмки могут быть запои, потому что рюмка меняет сознание. И ты уже не помнишь, когда пьешь, чем это может быть кончится! А напоминания вызывают лишь раздражения, а запрещения – агрессию!

Но конец – кризис. Выбора нет.

Принятие решения, когда выбора нет, работает!

Потому что это выбор между жизнью и смертью!

И ты выбираешь жизнь!

Такое бывает и спонтанно, например, если человек перенес инсульт после пьянки, то это происходит само собой, страх не позволяет больше прикоснуться к рюмке.

Такое делается и в гипнозе.

Там внушается, что если ты выпьешь, ты умрешь!

Для этого проводят и курсы, делают «провокации», подкрепляющие эту реакцию.

Например, дают выпить и вызывают рвоту. Эти сочетания формируют страх и отвращение к алкоголю. Но опора на страх – сильнее, поэтому часто отвращение можно перебороть и после нескольких проб рефлекс гаснет, черта пройдена. А страх это выбор – жизнь или смерть! То есть нет выбора, иначе смерть!

Почему в гипнозе это получается?

Потому что в гипнозе все доминанты отключаются кроме той, которую формируют.

Почему они отключаются?

Потому что это такое состояние, в котором формирование доминант, то есть связей между половинами мозга, происходит через психологическую установку — сигнал, вызывающий включение сразу всего потенциала ассоциаций, с этим связанных. Всех неприятных случаев, и самых страшных. О которых просто до поры забыли.

Другие ассоциации, не имеющие отношения к теме, в этот момент заторможены.

Это такое психофизиологическое состояние.

Также можно закодировать реакцию на стресс!

Если постоянно всеми средствами СМИ , например, внушать что стресс вреден, то можно умереть от стресса.

Но можно выработать другую реакцию – положительную.

Можно внушать, что чем больше стресса, тем больше сил!

Для этого есть, например, Ключевая Разгрузка с перезагрузкой мозга.

И вот закономерность – чем глубже «гипноз», то есть выход из гипноза обыденности, страхов, рутины и суеты, тем меньше требуется слов.

Потому что положительные ассоциации сами включаются.

А чем менее глубина транса – тем больше нужно внушений и проработки проблемы с разных сторон.

Тем больше надо активировать ассоциаций, связанных с темой.

Поэтому для самостоятельной работы над собой создана программа.

Это касается кодирования как на смерть от алкоголя, так и на счастье от самого факта жизни.

Последнее спонтанно происходит в жизни многих людей путем чтения мудрых книг, фильмов и курсов по развитию позитивного мышления.

В этой программе есть также технология – техника работы с подсознанием, Ключ.

Например, ты вспоминаешь все счастливые моменты жизни и производишь по технике работы с подсознанием ключевые приемы, на фоне исполнения которых, закрепляешь в памяти их включение в любой возможной неприятной ситуации на случай подобной ситуации.

Техника работы с подсознанием производится в другом режиме времени, чем обычно. Это время , когда ты абсолютно никуда не спешишь.

Для этого это личное время нужно подобрать. И вот тогда, когда ты подберешь себе такое время, когда ты полчаса АБСОЛЮТНО НИКУДА НЕ СПЕШИШЬ, или создашь в себе такое время, или состояние, когда ты АБСОЛЮТНО НИКУДА НЕ СПЕШИШЬ, то в этом особом состоянии восприятия времени ты уже и находишься в режиме саморегуляции. Это вариант Ключа к кодированию.

Источник