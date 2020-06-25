Далай-ламу спросили, что его больше всего удивляет (ответ заставляет остановиться и задуматься)

Во время одного из интервью Далай-ламу спросили, что его больше всего удивляет в этом мире. Его ответ действительно заставляет остановиться и задуматься…
«Больше всего меня удивляет человеческая природа. Потому что человек жертвует своим здоровьем, чтобы заработать деньги. Затем он жертвует деньгами, чтобы восстановить своё здоровье. И потом он так беспокоится о будущем, что не наслаждается настоящим; в результате – не живёт ни в настоящем, ни в будущем. Он живёт так, как будто никогда не умрёт, а потом умирает так, как будто никогда не жил».
Звучит впечатляющее, если вы действительно поняли идею, не так ли? Конечно, можно пробежаться по этой цитате глазами и постараться забыть, но если вдуматься… Это действительно правда и действительно страшно – то, что мы делаем со своей жизнью!
Мы очень странно и нелогично живём. Ходим на нелюбимую работу, чтобы заработать деньги, которые потом идут на лечение. Ведь когда занимаешься тем, что не терпишь, это неизменно подрывает здоровье.
Мы всё это понимаем, но почему-то свято верим в то, что деньги могут всё исправить. А ведь это не так: ни счастья, ни здоровья, ни радости за них не купишь.
Тем не менее все наши мысли заняты разрекламированными автомобилями и домами с лужайками, а также тем, чтобы скопить к старости побольше денег. Кстати, до старости ещё следует дожить…
Иногда кажется, что мы на этой Земле – исключительно для того, чтобы работать и зарабатывать. В некотором смысле мы похожи на рабов – просто не осознаём этого.
Цитата Далай-ламы напоминает ещё одну цитату, которая также очень верно отображает состояние нашего общества.
«Только посмотрите на нас! Всё перевернулось с ног на голову. Врачи разрушают здоровье, юристы разрушают справедливость, психиатры разрушают умы, ученые уничтожают правду, основные средства массовой информации уничтожают информацию, религии разрушают духовность, а правительства уничтожают свободу», – Майкл Элнер.
Звучит пессимистично, но это чистая правда.
В этих цитатах – не вердикт, а прежде всего – предостережение всему человечеству и каждому из нас. Ведь никогда не поздно изменить свою жизнь.
Иногда для того, чтобы впустить в неё что-то новое, необходимо избавиться от чего-то старого.
Чтобы получить новые знания, новые идеи и жить более осмысленной и полноценной жизнью, необходимо оставить старые и прогнившие убеждения о том, что навязанный современным обществом шаблон «успеха» может принести нам истинное счастье.