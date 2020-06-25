Далай-ламу спросили, что его больше всего удивляет (ответ заставляет остановиться и задуматься)

Во время одного из интервью Далай-ламу спросили, что его больше всего удивляет в этом мире. Его ответ действительно заставляет остановиться и задуматься…

«Больше всего меня удивляет человеческая природа. Потому что человек жертвует своим здоровьем, чтобы заработать деньги. Затем он жертвует деньгами, чтобы восстановить своё здоровье. И потом он так беспокоится о будущем, что не наслаждается настоящим; в результате – не живёт ни в настоящем, ни в будущем. Он живёт так, как будто никогда не умрёт, а потом умирает так, как будто никогда не жил».

Звучит впечатляющее, если вы действительно поняли идею, не так ли? Конечно, можно пробежаться по этой цитате глазами и постараться забыть, но если вдуматься… Это действительно правда и действительно страшно – то, что мы делаем со своей жизнью!