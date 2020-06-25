Страшный сон в номере 217: как выглядит отель, где Стивен Кинг придумал «Сияние»

Однажды в 1974 году Стивен Кинг и его жена Табита путешествовали по Колорадо. Причем с определенной целью — найти вдохновение для нового романа Стивена. Тот носил рабочее название Darkshine, и рассказывал о жутком парке развлечений. Но все как-то не клеилось: книга не шла, а ее место действия начало казаться Кингу бесперспективным.

Супруги остановились в отеле «Стэнли» (The Stanley Hotel), но им не повезло — оказалось, что он закрывается на зимний сезон и ловить здесь особо нечего. Пара остановилась в номере 217 (совсем как в книге!). Чета Кингов оказалась единственными посетителями во всем огромном здании. Вот тут-то у Стивена и родилось «Сияние» — причем мгновенно. Вся книга — как единая вспышка!

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Отель «Стэнли».
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Дверь номера 217.

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Оказавшись в пустом и тоскливом отеле в горах, Стивен Кинг сделал то же, что его герой Джек Торранс — забухал. Он спустился в пустующий бар и нахлестался виски в компании бармена по имени Грэди. Возвращаясь обратно, в номер 217, он шел по призрачному, словно вымершему, зданию и поймал ту самую волну жутких фантазий, которая, как ему казалось, его уже покинула.

Кинг зашел в номер, подошел к ванной, у которой были ножки в виде когтистых лап, отодвинул розовую занавеску, и его писательский трип усилился. «А что, если здесь кто-нибудь однажды умер?», — подумал он. В этот момент его осенило. Он понял, что у него зародилась новая книга. Ночью его мучили кошмары, которые ему, как автору хорроров, лишь пошли на пользу. В интервью для американской Гильдии писателей он рассказывает:

«Мне снился мой трехлетний сын, бегущий по коридорам, оглядывающийся через плечо с широко раскрытыми глазами и застывшим криком. Его преследовал пожарный шланг. Я проснулся, сел рывком на кровати — вспотевший от ужаса и едва не упав на пол. Я встал, зажег сигарету, сел на стул и посмотрел в окно на Скалистые горы. К тому времени, когда от сигареты остался лишь окурок, у меня в голове уже была крепкая основа для «Сияния».

Еще одно впечатление, которое подстегнуло Кинга — это ужин с его женой в холле отеля. Супругов оставили наедине в пустом зале, где все стулья (кроме их, конечно же) были поставлены на столы, а из колонок играла заунывная, фантасмагорическая концертная музыка. Жутко было настолько, что кусок не лез в горло.

отель сияние стивен кинг отвратительные мужики
Отель «Стэнли» в начале XX века.
отель сияние стивен кинг отвратительные мужики
отель сияние стивен кинг отвратительные мужики
отель сияние стивен кинг отвратительные мужики

Вернувшись из отеля, Стивен Кинг написал роман на одном дыхании. Название он взял из песни Джона Леннона Instant Karma. И хотя во вступлении к книге он заявил о том, что отель «Оверлук» не имеет ничего общего с настоящими отелями, Кинг слукавил.

Позже он честно признается, что отель «Стэнли» не просто вдохновил его. Создавая «Сияние», он снова и снова мысленно возвращался туда. Именно из-за этого момент с полуразложившейся женщиной из номера 217 стал для него мучительным. Каждый раз, когда Стивен брался за этот эпизод, он цепенел от ужаса — слишком ярко и детально представлял ту самую ванну с розовой занавеской из отеля «Стэнли».

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