Страшный сон в номере 217: как выглядит отель, где Стивен Кинг придумал «Сияние»

Однажды в 1974 году Стивен Кинг и его жена Табита путешествовали по Колорадо. Причем с определенной целью — найти вдохновение для нового романа Стивена. Тот носил рабочее название Darkshine, и рассказывал о жутком парке развлечений. Но все как-то не клеилось: книга не шла, а ее место действия начало казаться Кингу бесперспективным.

Супруги остановились в отеле «Стэнли» (The Stanley Hotel), но им не повезло — оказалось, что он закрывается на зимний сезон и ловить здесь особо нечего. Пара остановилась в номере 217 (совсем как в книге!). Чета Кингов оказалась единственными посетителями во всем огромном здании. Вот тут-то у Стивена и родилось «Сияние» — причем мгновенно. Вся книга — как единая вспышка!

Оказавшись в пустом и тоскливом отеле в горах, Стивен Кинг сделал то же, что его герой Джек Торранс — забухал. Он спустился в пустующий бар и нахлестался виски в компании бармена по имени Грэди. Возвращаясь обратно, в номер 217, он шел по призрачному, словно вымершему, зданию и поймал ту самую волну жутких фантазий, которая, как ему казалось, его уже покинула.

Кинг зашел в номер, подошел к ванной, у которой были ножки в виде когтистых лап, отодвинул розовую занавеску, и его писательский трип усилился. «А что, если здесь кто-нибудь однажды умер?», — подумал он. В этот момент его осенило. Он понял, что у него зародилась новая книга. Ночью его мучили кошмары, которые ему, как автору хорроров, лишь пошли на пользу. В интервью для американской Гильдии писателей он рассказывает:

«Мне снился мой трехлетний сын, бегущий по коридорам, оглядывающийся через плечо с широко раскрытыми глазами и застывшим криком. Его преследовал пожарный шланг. Я проснулся, сел рывком на кровати — вспотевший от ужаса и едва не упав на пол. Я встал, зажег сигарету, сел на стул и посмотрел в окно на Скалистые горы. К тому времени, когда от сигареты остался лишь окурок, у меня в голове уже была крепкая основа для «Сияния».

Еще одно впечатление, которое подстегнуло Кинга — это ужин с его женой в холле отеля. Супругов оставили наедине в пустом зале, где все стулья (кроме их, конечно же) были поставлены на столы, а из колонок играла заунывная, фантасмагорическая концертная музыка. Жутко было настолько, что кусок не лез в горло.

Отель «Стэнли» в начале XX века.

Вернувшись из отеля, Стивен Кинг написал роман на одном дыхании. Название он взял из песни Джона Леннона Instant Karma. И хотя во вступлении к книге он заявил о том, что отель «Оверлук» не имеет ничего общего с настоящими отелями, Кинг слукавил.

Позже он честно признается, что отель «Стэнли» не просто вдохновил его. Создавая «Сияние», он снова и снова мысленно возвращался туда. Именно из-за этого момент с полуразложившейся женщиной из номера 217 стал для него мучительным. Каждый раз, когда Стивен брался за этот эпизод, он цепенел от ужаса — слишком ярко и детально представлял ту самую ванну с розовой занавеской из отеля «Стэнли».

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