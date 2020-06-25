Столица мира, центр пекла или величайшая база данных?

Всю свою историю человечество делило мир на белое и черное. Но кто создал эту двойственность? Где находится та кузница философий, которая произвела это деление? Почему черное — это плохо, а светлое — хорошо, и наоборот? Ответом на эти вопросы могут служить мифы о Шамбале и Агарти, уникальных духовных центрах предыдущих цивилизаций Земли. Там, по легендам, и сегодня проживают таинственные существа, управляющие ходом человеческой истории…

Битва титанов

Все священные писания основных мировых религий довольно-таки похожи: есть Бог-создатель и есть взбунтовавшийся против него ангел, объявленный вне закона и низвергнутый в пекло. Любопытно, что в более древних мистических учениях мир представлен гораздо более сложным и интересным. Если во всех современных религиях светлое божество борется со своим темным оппонентом, то древние религиозные учения описывают битвы богов и великанов, богов и драконов, а то и людей. Подобные примеры есть в скандинавском эпосе, в русских былинах, в греческой мифологии. Конец в этих «сказках» всегда один: боги низвергают своих противников в подземный мир и начинают царствовать на Земле…

Какова же судьба всех этих поверженных драконов и титанов? Принято думать, что подземный мир, куда их сбросили боги — это метафора, за которой кроется мир мертвых. Однако же оккультисты утверждают, что побежденные титаны обосновались и живут по сей день в мифической подземной стране Агарти, куда тянутся огромные тоннели со всех концов Земли.

Агарти — сакральный центр мира?

В литературных источниках Агарти нередко связывают с Шамбалой. Но если Шамбала, по мнению большинства эзотериков, — обитель духовных знаний, то Агарти — в противовес ей — является банком технологий как военного, так и мирного предназначения. Вспомним: в Библии «человеческая история» начинается с грехопадения Адама, который вкусил от древа познания с подачи Змея.

Кстати сказать, любопытный факт: по древней легенде, китайские императоры ведут свое происхождение от небесного путешественника (именно поэтому Китай и называется Поднебесной), который снабжает китайцев знаниями. Не этот ли небесный странник помог китайцам в незапамятные времена изобрести порох и освоить добычу нефти?.. Тем паче, что некоторые исследователи склонны считать, будто Агарти расположена в непосредственной близости от Китая — в пещерах Тибета, Гималаев и Горного Алтая.

Пойди туда, не знаю куда

Исследователи давно предпринимали попытки проникнуть в подземный город древних. Первым, кто заговорил об Агарти после тысячелетней церковной цензуры, был Сент-Ив д’Альвейдра. В своей книге «Миссия Индии», вышедшей в 1866 году, он писал об Агарти как о стране, являющейся центром хранения мировой мудрости, причем нечеловеческого происхождения. По его словам, жители этого города хранят уникальные техногенные знания и иногда делятся ими с людьми, благо, подземная страна связана с поверхностью Земли бесконечными тоннелями. Похожие выводы сделал спустя 56 лет белогвардеец Фердинанд Оссендовский, некоторое время работавший министром финансов адмирала Колчака. <>После поражения Белого движения он с остатками Белой армии бежал в Монголию, где прожил несколько лет. Позже в эмиграции в 1922 году он опубликовал книгу «И звери, и люди, и боги». В ней Оссендовский рассказал, что Агарти — это гигантская подземная страна, расположенная сразу под всеми континентами, в которую ведут огромные тоннели со всех концов Земли. В ней, как ему рассказывали монгольские старцы, живет Царь Мира: он-то, вместе со своими подчиненными, и правит ходом мировой истории. По его словам, во время скитаний по Монголии ему даже показывали вход в эту страну, расположенный около озера Ноган-Куль. Однако более поздние исследования выяснили, что коренные монгольские народы ничего не знают об Агарти, а озеро с таким названием находится в районе Западных Саян, но все же на границе с Монголией…

Третьим, кто серьезно изучал предания об Агарти, был знаменитый французский ученый Рене Генон, который прославился своими теоретическими расчетами географических координат входа в подземные хранилища предыдущих цивилизаций Земли. Ученый сравнил книги обоих путешественников и обнаружил, что Ф. Оссендовский и д’Альвейдра в своих записях указывали практически одно и то же место под главным горным массивом планеты. Просто входы в запретную страну один располагал со стороны Западных Саян и Горного Алтая, а другой — в Гималаях со стороны Индии.

Интересные выводы об Агарти можно сделать, исследуя тексты Н. К. Рериха. Согласно его записям, традиции Шамбалы и Агарти прямо противостоят друг другу. И если Шамбала — это центр, прежде всего духовных знаний и энергий, то Агарти — это больше тайная цивилизация, обладающая сакральными техническими знаниями.

С миру по нитке

Если верить текстам Ф. Осседовского и Рене Генона, то ходы или подземные тоннели, соединяющие Землю и Агарти, должны иметь выходы на всех материках и как минимум отразиться в легендах и преданиях местных народов. И что же? Оказалось, что такие легенды и даже археологические находки существуют!

Так, в Китае знают о существовании Агарти. Там считают, что в этой подземной стране бьет источник с водой, дарующей вечную молодость.

А вот в Турции не так давно археологами был обнаружен пещерный город Карапынар. Как говорят ученые, построен он был во втором веке, но вентиляция подземелья работает до сих пор, а сам он представляет собой огромное количество пещер и ходов, уходящих в кратер вулкана Ширали. Причем в древности город явно хорошо охранялся: многие ходы запираются каменными глыбами, а из некоторых коридоров на незваных гостей могут выкатиться «мельничные жернова», способные стереть туриста в порошок. К сожалению, многие пещеры затоплены. Археологам удалось исследовать лишь небольшую часть города. Но и этой малости им хватило, чтобы сделать вывод о том, что подземный полис соединен с другими аналогичными городами, уходящими в глубь земли. Археологи уверены, что радиус поселения — не меньше 20 километров.

Не уступают легендам азиатского региона и европейские предания. Так, в Германии энтузиасты и искатели приключений до сих пор ищут пещеры Нибелунгов. В них, по преданию, спит Фридрих Великий: он восстанет, когда расцветет засохшая груша, и вновь соберет свои полки для великих завоеваний.

В Ирландии есть аналогичное поверье, согласно которому в местных горах покоится в гробнице король Конан, а рядом спрятан таинственный ключ от города Пра-Базил, аналога мифического русского Китеж-Града.

В Греции легенды рассказывают о титанах, низвергнутых Зевсом в нижний мир Тартар, из которого они рано или поздно должны подняться и вновь захватить весь мир.

У американских индейцев тоже есть предания о подземной стране. В пещерах потухшего вулкана Монт Шаст в Калифорнии, как говорят легенды, обитают «древние люди», они миролюбивы, но не любят контактов с обитателями «верхнего мира».

Ну и, наконец, в Австралии аборигены рассказывают о своих предках как о «жителях пещер под горами», имея в виду горы Большого Водораздельного хребта.

Комментарии специалистов:

Кто, по мнению современных ученых, основал Агарти? И где находится вход в эту подземную страну? На эти вопросы нашему корреспонденту отвечает знаменитый исследователь и собиратель древних текстов Дмитрий ЖИЛЯЕВ.

— Дмитрий, как вы считаете, Шамбала и Агарти — это синонимы одного и того же места, антиподы или просто сказки древних жителей Земли?

— Я считаю, что в древности на Земле жили боги, причем как раз в стране, называемой Шамбала. Эти боги использовали человечество как рабочую силу на своих рудниках. Однажды часть молодых богов решила отделиться: вместо того, чтобы эксплуатировать человечество, они решили обучать его технологиям с тем, чтобы сделать людей более совершенными. Отделившись, молодые боги основали город Агарти. Старшим богам, это, разумеется, не понравилось, и произошла война. Именно это событие вошло в древние мифы и легенды как война богов.

— И что произошло дальше?

— Поскольку война велась с применением ядерного оружия, что подтверждается индийским писанием «Махабхарата», то часть людей вместе с представителями Агарти укрылась в пещерах, создав ту самую легендарную подземную страну.

— Как вы думаете, где находится вход в тайные подземелья, ведущие к Агарти?

— Согласно моим исследованиям древних рукописей, в том числе свитков, принадлежащих к учению Бон-По, вход в Агарти должен находиться в районе современных Саян, граничащих с горным Алтаем и Монголией.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ УРАЛА

Существует предание, что подземелья Уральских гор тоже ведут в некий подземный город. Некоторые исследователи считают, что где-то в этих краях находится уникальный русский рай Беловодье, найти который стремились многие русские путешественники и подвижники. По легенде, даже князь Владимир посылал экспедицию во главе с монахом Сергием на поиски легендарного Беловодья. И монах нашел это место, прожил в нем семь лет, а потом вернулся в наш мир с уникальными знаниями…

Прокомментировать эти слухи и легенды согласился известный исследователь аномальных явлений, директор Российской Уфологической Станции Николай СУББОТИН.

— Как вы думаете, легенды о подземном городе в недрах Уральских гор имеют под собой реальную основу?

— Мне уже несколько раз приходилось слышать о странных пещерах, которые находят на Урале путешественники и туристы. Они рассказывают, что пещеры имеют необычную форму и оставляют ощущение искусственности. Встречаются и совершенно фантастические рассказы об окаменевших механизмах, торчащих из стен. Что это такое, очевидцы объяснить не могут, но и ночевать в таких пещерах не решаются.

На этом фоне существуют и разрозненные сведения о мифическом подземном городе, в котором наши предки скрывались от какой-то страшной катастрофы. А память об ужасных событиях того времени, спуске под землю и страданиях, которые пришлось пережить людям, преобразовались в миф о спуске в подземное царство.

Недавно итальянские исследователи совместно с НАСА проводили исследование поверхности нашей планеты. В результате они обнаружили несколько десятков древних воронок, образованных мощными ядерными взрывами. Они научно доказали, что многие тысячи лет назад наша планета пережила глобальную войну с применением современного наступательного вооружения. По утверждению исследователей, выжившие группы людей вынуждены были длительное время скрываться в искусственных подземных пещерах и полостях, перестраивая их в подземные города. И один из таких городов, по утверждению итальянских ученых, находился на территории Пермской области.

— С незапамятных времен народные предания связывали с Уралом существование удивительного народа — «чуди белоглазой». Живет чудь, по легенде, «в ямах» и прячет там свои заклятые сокровища. Что вы думаете об этом подземном народе? Может быть, он до сих пор населяет подземелья Урала?

— А почему бы и нет? Уже неоднократно проводились эксперименты, которые доказали возможность существования человека длительное время в условиях замкнутого пространства…

В течение последних пяти лет я несколько раз слышал истории о встречах туристов со странными людьми невысокого роста, с белыми волосами и такими же белыми глазами. Как правило, это были старцы. Встречая путешественников, решивших остановиться на ночлег в заброшенных деревнях близ Уральских гор, они отговаривали туристов продолжать свой путь и советовали вернуться домой…

— А как вы считаете, обитатели Агарти, Шамбалы, Беловодья и сегодня влияют на жизнь людей, снабжая их знаниями?

— Не важно, как называется центр тайных знаний — Шамбала, Агарти, Атлантида. Названия мест не важны. Главное это понять — зачем даются новые знания? Ведь любая научная «инъекция» в виде идей и озарений преследует какую-то глобальную цель. И вот тут нам нужно призадуматься — куда же мы, собственно, движемся? К новому витку технического прогресса? К планетарной катастрофе с долгими столетиями в подземных Тартарах?..

Оккультные и космологические труды говорят, что в мире работает закон целесообразности. И если представители подземного мира действуют в рамках этого закона, то цели их могут лежать за пределами наших представлений о морали, добре и зле…

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