ВОРОНКА ИСТОЩЕНИЯ: «- А ИЗ ЧЕГО СУП? — ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ!»

Читая книгу о депрессии, я столкнулась с теорией шведского клинициста Мари Осберг, которую автор называет “Воронка истощения”. Мне эта теория показалась чрезвычайно важной и интересной.

Ее суть — это то, что каждый человек испытал в большей или меньшей степени на себе. И многие из нас продолжают испытывать ее в данный момент.

Воронка, которая ворует ваши силы

Теория говорит о том, что в ситуации, когда у человека увеличивается количество обязанностей, количество необходимых дел, первая из реакций, которая формирует наше поведение — отказаться от не столь значительных дел, не столь срочных и важных, в пользу тех самых главных дел.