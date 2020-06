Teлeпopтaция мaльчикa в Maнилe дo cиx пop вызывaeт изумлeниe у иccлeдoвaтeлeй

Целый год 13-летнего филиппинского мальчика мучило нечто, что поначалу он принял за Ангела. Когда оно появлялось рядом с ним в образе красивой девушки, он внезапно перемещался в другие места, то есть с ним происходила спонтанная телепортация.

Случаи спонтанной телепортации людей — внезапное и незаметное для самого потерпевшего перемещение из одной области в другую — встречаются нечасто и чаще всего бывают связаны с лесом.

В лесах человек теряет привычные ориентиры и легко может заплутать, поэтому и телепортацию в лесу скептики объясняют чем-то подобным, мол в лесу человек теряет ощущение времени и не моет нормально отследить как далеко он прошел, если вокруг него одни и те же деревья.

Но подобные «объяснения» крайне сложно наложить на те случаи, когда телепортация происходит в городе и тем более когда это бывает связано с другими паранормальными явлениями.

Одним ясным сентябрьским днем 1951 года 13-летний школьник по имени Корнелио Клоза (Cornelio Closa) шел домой со своим одноклассником из начальной школы Самора в Маниле, Филиппины. Это был хороший день и ничего не предвещало странностей, но когда мальчики пересекали открытое поле, Корнелио внезапно застыл на месте и побледнел.

Его друг Рудольфо спросил его, что случилось и почему у Корнелио глаза стали выпученными как у рыбы. На это мальчик ответил, что прямо сейчас он видит девушку в белом платье и длинными светлыми волосами, которая парит невысоко над травой. Видел эту девушку лишь Корнелио, для Рудольфо все выглядело так, словно его друг смотрит на пустое место.

После этого Корнелио вдруг… исчез. Это произошло прямо на глазах его друга и точно не было каким-то фокусом. В одно мгновение мальчик еще стоял рядом с Рудольфо, а через долю секунды его уже нигде не было. Рудольфо ужасно перепугался и со всех ног кинулся бежать домой.

Это было лишь самым началом череды паранормальных явлений, связанных с Корнелио Клоза.

Когда Рудольфо добежал до своего дома, стоявшего рядом с домом Корнелио, он увидел Корнелио живым и невредимым, стоящего возле своего дома в оцепенении. Он стал расспрашивать что с ним произошло и тогда Корнелио рассказал, что девушка сначала стала разговаривать с ним, а потом дотронулась до него своей рукой.

Фото из открытых источников

После этого мальчик резко ощутил себя совсем невесомым, словно перышко и не успел моргнуть, как увидел. что стоит уже не на поле, а возле дома.

И Корнелио и Рудольфо поговорили и приняли решение никому об этом не рассказывать. Потому что взрослые ни за что не поверят, зато запросто могут отругать. Однако для Корнелио проблема не решилась в умалчивании странного инцидента, нечто повлияло на него так, что теперь веселый, добрый и жизнерадостный мальчик резко стал угрюмым, сварливым и агрессивным. Он стал ввязываться в драки, пропускал школу и быстро приобрел репутацию злобного хулигана.

Все это сопровождалось странными инцидентами, когда он несколько раз исчезал перед членами своей семьи или другими людьми, а появлялся в ином месте, часто пугая очевидцев. Однажды он исчез прямо перед всем своим школьным классом на уроке.

Позже Корнелио расскажет, что он исчезал в тот момент, когда к нему снова приходила девушка в белом и дотрагивалась до него руками. Она же наделила его и некими иными сверхсилами.

Вы наверное уже успели задаться вопросом, откуда стала известна вся эта чудная история с такими подробностями. Однажды Корнелио не выдержал того, что с ними все это происходит и поделился со своим школьным учителем. Он рассказывал все так, что у мужчины и в мыслях не было, что мальчик все это насочинял, кроме того учитель лично видел тот момент с его исчезновением в классе.

Школьный учитель в свою очередь некоторое время спустя рассказал об этом американскому евангелистскому миссионеру Лестеру Самраллу. Самралл в свою очередь еще некоторое время спустя написал эту историю в своей книге «Чуждые сущности. Взгляд за дверь в царство духов» («Alien Entities. A look behind the door to the spirit realm»). Самралл давно увлекался демонологией и паранормальными явлениями, связывая все это с религией. Он выпустил множество книг на эту тему.

Вернемся к несчастному мальчику. Вот как описывается в книге его дальнейшее поведение от лица его учителя:

«Корнелио стал вызывать беспорядки в школе. Самой странной вещью в этом было то, что он был невысоким маленьким мальчиком, при этом мог одновременно начать драку против 3-4 мальчишек постарше и покрепче и одержать победу. Он был невероятно силен.

Однажды я вызвал его на уроке к доске, чтобы он рассказал задание, он подошел к доске, постоял там немного, а потом… испарился! Я был очень взволнован этими происшествиями и я даже решил, что потерял рассудок и что мне нужно уволится с должности учителя. Еще я помню как Корнелио часто и долго смеялся. Это был неестественный и отвратительный смех, он не принадлежал самому мальчику и даже не принадлежал человеку».

Странное поведение мальчика в конце концов обеспокоило и его родителей. Они тоже стали жаловаться, что Корнелио стал очень агрессивным и что он впадает в животное состояние и однажды напал даже на своего отца. Еще в его присутствии непонятно куда пропадали разные вещи, разбивалась посуда и во всем обвиняли Корнелио. В ответ на нападки Корнелио иногда рычал как дикий зверь.

Он продолжал исчезать даже из запертых комнат и появляться внезапно в иных местах. Очевидцы сообщали, что он мог пройти через стену, словно не замечая ее. То же самое неоднократно происходило с запертой дверью.

Иногда во время его исчезновений люди ощущали непонятное и сильное зловоние, которое усиливало панику от произошедшего. Иногда мальчик пропала непонятно куда на несколько часов, а когда появлялся, то уверял, что ничего не помнит о том, где он был.

«Родители рассказали мне, что вся их семья сидела во дворе перед домом и дети играли там, когда Корнелио вдруг исчез. Детей тут же начало тошнить из-за резкой и отвратительной вони, которая возникла в момент его исчезновения. Когда он исчезал, его могло не быть от 2 и более дней, а когда он появлялся, то мог возникнуть в постели и крепко спать. Он мог заходить в дома без использования дверей или окон, он просто внезапно оказывался внутри дома».

Сам Корнелио рассказывал, что ему кажется словно он сходит с ума и сам он точно так же не понимал, что с ним происходит, как и его окружение. Он говорил, что нечто преследует его и все паранормальное случается без его участия под влиянием чего-то внешнего. Позже он сам рассказал обо всем этом в интервью журналистам.

«Спать для меня стало практически невозможно, оно не оставляло меня. Я стал обильно потеть, моя одежда могла загореться. Я мог открыть глаза и тут же увидеть лицо этой девушки, которая смотрела на меня и звала к себе. Каждый раз, когда она касалась меня рукой, я ощущал словно плаваю в воздухе. Тогда я пропадал из дома на несколько дней и я не мог объяснить семье, что случилось.

Девушка заставила меня пообещать ничего им не говорить. Я ощущал невероятную жару во всем теле. Всякий раз, когда со мной кто-то говорил, родители или иные люди, я испытывал желание грубо ответить им или накричать. Я не хотел рычать, но я ничего не мог с собой поделать. Когда меня никто не беспокоил, я сидел и ждал, когда оно придет.

Я не знал почему, но я ждал эту девушку. Много раз мы с ней ходили в кино и нас никто не видел. Когда я был с ней, я не ощущал усталости и голода. С ней я мог проходить через закрытые двери и стены. Иногда я отсутствовал три дня, но я сам не знал, как долго все это длилось».

Корнелио начали водить по психологам, врачам и прочим специалистам по психическому здоровью, но никто не понимал, что с ним происходит. Родители ощущали, что у них нет иного выбора, когда они отправили мальчика в центр социального обеспечения, но из-за его постоянных хулиганств и агрессии Корнелио вскоре вернули семье. После этого он попал в исправительное учреждение для несовершеннолетних, но и там долго не пробыл.

«В больнице я всех сбивал с толку. Докторы были добры и говорили мне быть хорошим мальчиком, но я их не слышал. Потом отец отправил меня в исправительное учреждение для подростков, но я и там плохо себя вел. Из-за моих яростных вспышек меня привязывали к кровати. Когда меня снова вернули домой, родители решили, что это их судьба жить с таким монстром».

Подобное с мальчиком продолжалось целый год, регулярно усиливаясь, пока семья Клоза не решила обратиться за помощью к священнику. Именно тогда в этой истории и появился Лестер Сумралл, а когда он понял, что Корнелио представляет собой нечто удивительное, то начал расспрашивать членов его семьи, школьных учителей и других, кто имел с ним контакты.

Самралл понял, с чем столкнулся, когда местный пастор рассказал ему, что услышал исходящий от мальчика «голос Дьявола». В свою очередь Самралл сам видел, что Корнелио очень неприятно заходить в церковь. Когда он спросил его в чем проблема, Корнелио рассказал, что снова увидел ту девушку.

«Девушка появилась у дверей церкви и теперь ее лицо было ужасным. Когда она указала на меня рукой, я закрыл лицо, а когда снова посмотрел на нее, она превратилась в что-то страшное. Это теперь была не девушка, не взрослая женщина, что-то иное».

Фото из открытых источников

Это убедило Самралла, что девушка является замаскированным демоном и что ребенку нужен обряд экзорцизма, который он вскоре провел. Обряд прошел положительно и мальчику тут же полегчало. Он сказал, что девушка больше не приходит к нему.

Позже Корнелио рассказал, что сначала считал девушку Ангелом и лишь позже понял, что она является чем-то зловещим. Самралл расспросил многих местных жителей и получил множество рассказов очевидцев о том, что происходило с ребенком. В 1965 году Самралл рассказал об этом американским журналистам и тогда этот случай стал известен всему миру. С тех пор историю одержимости Корнелио Клоза изучает множество людей, некоторые из которых убеждены, что ничего паранормального тут и не происходило, а все это была лишь детская истерия. Но сам Лестер Самралл твердо отвечает им, что история о мальчике, который исчезал и появлялся в других местах полностью правдива.

«Я нанимал людей, которые проверяли рассказанные факты и я расспрашивал полицейских, которые подписали письменные показания. Мы проверяли все очень тщательно. Мы не находили ни малейшей лжи или искажения. Это безусловно один из наиболее хорошо задокументированных случаев в наших архивах и интересно отметить, что известный религиозный лидер — преподобный Бейкер приехал из США на Филиппины, чтобы проверить это дело. Он написал мне «Без вашего ведома я посетил Филиппины, связался с Корнелио, школьным учителем, родителями и соседями. Я обнаружил, что все это абсолютно верно».

Далее о случае с Корнелио писало множество исследователей паранормальных явлений, в том числе популярный автор Брэд Стайгер. Они так же не находили в этом следов подделки или поисков популярности.

Источник