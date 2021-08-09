В Австралии небольшой НЛО снят неожиданно очень близко.

Июль 2021-го года как и предыдущие несколько месяцев был довольно богат на наблюдения НЛО. И хотя тарелочек люди наснимали довольно много, ничего из ряда вон не происходило. Например, обычный такой сигарообразный НЛО 30 июля сняли над Атлантикой:
А 1 июля 2021-го года в Румынии сняли непонятные яркие источники света, совершенно невозможные для существующих аппаратов военных:
В выпуски новостей тарелочки тоже активно лезут, как, например, на этом видео (2:24):
Причем, как обратили внимание особо наблюдательные люди, чудо-пепелац на самом деле появляется в кадре гораздо раньше, просто он летит очень быстро:
Однако, 31 июля в Австралии было снято действительно нечто: БПЛА, снятый с очень, очень близкого расстояния:
Сами по себе беспилотники марсиан чем-то удивительным не являются, наоборот – их видят чаще всего:
Однако, в данном случае совершенно четко видно, что НЛО похож на тарелку, точнее – на две тарелки, наложенные друг на друга дном вверх. Но даже при таком приближении не видно ни каких-то деталей, ни текстуры материала, из которого изготовлен БПЛА, поэтому его форма, скорее всего, представляет собой какое-то поле, внутри которого и спрятан сам пепелац.
Наверное, когда-нибудь такая волшебная штука с разгона врежется в дерево, военные не успеют её отобрать и народ успеет насобирать рассыпавшиеся детальки. Но когда такое чудо случится – тут мы не знаем, поэтому ждем и – следим за развитием событий.