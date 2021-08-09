В Австралии небольшой НЛО снят неожиданно очень близко.

Июль 2021-го года как и предыдущие несколько месяцев был довольно богат на наблюдения НЛО. И хотя тарелочек люди наснимали довольно много, ничего из ряда вон не происходило. Например, обычный такой сигарообразный НЛО 30 июля сняли над Атлантикой:

А 1 июля 2021-го года в Румынии сняли непонятные яркие источники света, совершенно невозможные для существующих аппаратов военных: