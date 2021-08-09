Чем полезна кошка в доме: факты и приметы

Кошка в доме — это всегда хорошо. В древности это животное было не просто домашним любимцем или талисманом удачи: в некоторых культурах оно являлось божеством. Эксперты рассказали о том, какую пользу приносят кошки своим хозяевам.
Говорят, что кошка — это отличный талисман на счастье, но важен не только ее пол и цвет. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что очень важно правильно назвать кошку, чтобы она приносила счастье в дом. Именно поэтому лучше продумать это особенно тщательно.
Факты о пользе кошек
Кошки отлично снимают стресс и помогают становиться счастливее. Простые статистические исследования показали, что люди, которые заводят себе кошек, становятся намного довольнее своей жизнью и счастливее.
Кошки лечат депрессию. Согласно опросам, около 70 % людей после общения с кошками отмечают улучшение настроения и снижение депрессивных мыслей.
Крепкий сон. Кошки обеспечивают его всем, у кого они есть. Опросы показывают, что около половины людей чувствует себя гораздо спокойнее, когда рядом с ними спит их питомец.
Энергетика кошек
Кошки прогоняют нечистую силу. Лучше всего с этим справляются питомцы черного цвета. В доме, где живет кошка, вы вряд ли будете просыпаться от непонятных стуков и шорохов. Духи не любят домашних животных, потому что те их видят и чувствуют.
Кошки приносят удачу. Их энергетика благотворно влияет на удачу всех домочадцев. Особенно сильными в этом плане являются трехцветные кошки.
Кошка регулирует энергетику дома так, чтобы в нем было больше гармонии. Там, где есть кошка, всегда становится спокойнее и эмоционально теплее.
Кошка чувствует энергетические вибрации и может понимать настроение человека по его биополю. Именно поэтому кошки часто приходят к нам, когда мы плачем, когда нам плохо и больно.
Приметы, связанные с кошками
Увидеть кошку во сне — это к добру. Ожидайте удачу в делах и прозрение в духовной сфере.
В Европе распространена примета: если кот один раз чихнет — это к дождю, а если он чихает больше трех раз — это к болезни кого-то из домочадцев.
Если кошка тянется к гостю, это очень хороший знак как для него самого, так и для хозяина дома. Это значит, что этот человек хороший, и его скоро ждут очень благоприятные изменения в жизни.
Если гости приходят в тот момент, когда кошка моется, нужно быть осторожнее со словами и поступками. Вы можете ненароком обидеть гостя.
Если кошка спит, свернувшись клубком, это к похолоданию. Если прячет мордочку — к дождю.