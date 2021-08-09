Чем полезна кошка в доме: факты и приметы

Кошка в доме — это всегда хорошо. В древности это животное было не просто домашним любимцем или талисманом удачи: в некоторых культурах оно являлось божеством. Эксперты рассказали о том, какую пользу приносят кошки своим хозяевам.

Говорят, что кошка — это отличный талисман на счастье, но важен не только ее пол и цвет. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что очень важно правильно назвать кошку, чтобы она приносила счастье в дом. Именно поэтому лучше продумать это особенно тщательно.

Факты о пользе кошек

Кошки отлично снимают стресс и помогают становиться счастливее. Простые статистические исследования показали, что люди, которые заводят себе кошек, становятся намного довольнее своей жизнью и счастливее.