Официалы опять в замешательстве: атмосфера Земли постепенно меняет свой цвет

Вчера фотограф из Эстонии Мярт Варату направил камеру на ночное небо. В результате экспозиция была совсем не темной. «Красные и зеленые полосы света пересекали небо», – говорит Варату. «Это было сильное свечение воздуха».

Да, воздух действительно светится. Его можно сфотографировать практически в любую темную и безлунную ночь. Свечение воздуха вызывается химическими реакциями в верхних слоях атмосферы. Реакции начинаются в течение дня, когда атмосфера залита сильным солнечным УФ-излучением. Ночью они ослабевают, но мы можем видеть послесвечение, окрашенное в зеленый цвет атомами кислорода на высотах 90–100 км и иногда красным – гидроксильными ионами на высоте высотой 86–87 км.

Сегодня вечером хорошее время для того, чтобы сфотографировать свечение атмосферы. 8 августа Луна новая, что создает бархатный фон для этого слабого, но красивого явления.