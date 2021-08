Официалы опять в замешательстве: атмосфера Земли постепенно меняет свой цвет

Вчера фотограф из Эстонии Мярт Варату направил камеру на ночное небо. В результате экспозиция была совсем не темной. «Красные и зеленые полосы света пересекали небо», – говорит Варату. «Это было сильное свечение воздуха».

Да, воздух действительно светится. Его можно сфотографировать практически в любую темную и безлунную ночь. Свечение воздуха вызывается химическими реакциями в верхних слоях атмосферы. Реакции начинаются в течение дня, когда атмосфера залита сильным солнечным УФ-излучением. Ночью они ослабевают, но мы можем видеть послесвечение, окрашенное в зеленый цвет атомами кислорода на высотах 90–100 км и иногда красным – гидроксильными ионами на высоте высотой 86–87 км.

Сегодня вечером хорошее время для того, чтобы сфотографировать свечение атмосферы. 8 августа Луна новая, что создает бархатный фон для этого слабого, но красивого явления.

Комментарий Редакции The Big The One: За что мы любим адептов-официалов – у них всегда и на все есть “научные объяснения”. Так, археологи найдут череп мамонта с пулевым ранением – адепты скажут, что это не пуля, а мамонту ударил в голову микрометеорит. С климатом творится что-то ужасное, но все нормально, успокаивают официалы – слушайте Грету Тумберг, она все объяснит.

Мы родились не вчера, и даже не позавчера, поэтому разглядывали небо много раз, используя в том числе и оптические приборы. Небо в горах или где-то за городом иногда сильно поражает своей расцветкой, звезд видно немыслимое количество. Но так, чтобы небо было, как радуга – такого не видел никто и никогда. Даже фотографий из прошлых лет нет. А нам сейчас говорят, что это нормально, что это какие-то химические реакции.

Поскольку Эстония – страна не очень южная, то может сказаться соседство с горячими финскими парнями, у которых небо часто бывает цветное и явление называется северное сияние. Но здесь определенно не аврора, даже светлые адепты об этом не заикаются. Кроме того, как видно при полном увеличении картинки – звезды изменили свой цвет с бело-зеленого как красный и желтый:

В общем, с атмосферой какая-то дикая аномалия, словно она стала тоньше и на свет извне стали оказывать влияние далекие ионизированные слои. Или что-то происходит с планетарным магнитным полем – оно стало преломлять свет, превращая его в радугу. Так же возможны более экстремальные объяснения – смена подсветки купола Плоской Земли или парад ЛГБТ-инопланетян.

Объяснения можно предложить и какие-то другие, самые разные, например распыление какой-то дряни из самолетов, изменение активности Солнца, Нибиру и так далее. Однако, при любом варианте ответов остается факт – аномально преломление атмосферы, заставляющее видеть радуги среди ночи.

Очевидно, что явление будет нарастать и дойдет до того, что даже днем небо будет необычного цвета, сменив его на радужный или какой-нибудь красный. Наверное, это будет интересное зрелище, но скорее всего людям будет уже не до этого, ибо аномалии возникают со всех сторон и изменение цвета неба – это только одна их малая часть. А тем временем есть ведь и части большие, например вулканы, пожары, наводнения. Это всё тоже всё прибывает, так что следим за развитием событий.

Источник