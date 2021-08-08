Сможет ли человечество переселиться на другую планету?

то для этого нужно, и какая из ближайших планет подходит для этого больше всего? Успехи космонавтики 60-х годов прошлого века вызывали у профессиональных исследователей и просто любителей науки огромный энтузиазм. Казалось, что освоение «ближнего космоса», то есть прежде всего Луны, Венеры и Марса, не за горами. И что к 2000 году (ну а уж к 2010 – совершенно точно) земляне обязательно высадятся на Марс и Венеру. И что же мы видим по факту?

Дело прежде всего в том, что в те самые 60-е (и даже 70-е) годы мы ещё довольно смутно представляли себе, насколько тяжёлыми для людей могут оказаться физические условия даже на ближайших планетах. Как в том старом анекдоте: «Ну, ужас! Но не ужас-ужас-ужас!». Нет воздуха? Не страшно! Построим огромные прозрачные купола, под которыми и будут процветать земные поселения. Слишком холодно? Согреем. Слишком жарко? Остудим. Ну и так далее. В общем, оптимизма было – завались!

Колония на Марсе. Рисунок художника.

Однако уже к середине 80-х годов стало ясно, что всё намного сложнее. Скажем, ни у Луны, ни у Марса, ни у Венеры не оказалось мало-мальски мощного магнитного поля – а это означает сильный уровень солнечной радиации. На поверхности Марса уровень радиации в 2 с половиной раза (625 миллизиверт в год) превышает уровень радиации на Международной Космической Станции (250 миллизиверт в год). Для сравнения – за 1 год землянину «разрешается» получить (скажем, от рентгеновских установок в поликлиниках) не более 1 миллизиверта! Так что риск заболеть лучевой болезнью на Марсе очень высок…

Тем не менее – сложности сложностями, однако рано или поздно людям всё-таки придётся «обживать» ближний космос, «приспосабливать» планеты для жилья человека, «терраформировать» их. И вот тут возникает интереснейший и сложный вопрос!

А что начинать терраформировать в первую очередь? Луну, Венеру или Марс?

В первую очередь приходит в голову Луна – поскольку она ближе всех остальных. Но есть две огромные проблемы: во-первых, большой уровень радиации на поверхности. Во-вторых – слишком маленькая гравитация. 30-килограммовый пятиклассник на Луне будет весить всего 5 килограммов. «Терраформирование» предусматривает создание атмосферы, пригодной для дыхания – но Луна просто «не в силах» удержать на себе такую атмосферу!

Привлекательным кажется Марс. Там бывает даже вполне «земная» температура +25 градусов (хотя и морозы могут стукнуть -180). Но снова – сильная радиация и слабая, не позволяющая удержать плотную атмосферу, сила тяжести. Всё тот же 30-килограммовый пятиклассник на Марсе будет весить 12 килограммов.

Не Луна, но всё равно не очень. Мы, люди, привыкли жить при «нормальной» силе тяжести, долговременная пониженная гравитация может привести к серьёзным болезням сердца и кровеносных сосудов… А ещё одна проблема Марса – это его удалённость от Солнца. Для терраформирования нужна энергия, а где её взять?

И вот тут многие исследователи начали обращать своё внимание на Венеру. Вроде бы сперва она кажется самой негостеприимной: давление на поверхности почти 100 атмосфер, температура +450 градусов, да и сама атмосфера – жутко ядовитая. Но если приглядеться и подумать, то вдруг оказывается, что Венера во многих отношениях намного перспективнее Марса и даже Луны!

Примерно так выглядит сегодня поверхность Венеры. Рисунок художника.

Во-первых, «рядом» даровой и очень мощный источник энергии – Солнце. Это хороший плюс. Во-вторых, на Венере гравитация практически земная, толстую атмосферу на себе планета прекрасно удерживает. Это второй очень хороший плюс. А вот дальше… А что делать дальше?

И тут учёные предложили очень даже остроумный и изящный вариант – построить в космосе, в точке Лагранжа L1 между Солнцем и Венерой, огромный лёгкий «солнечный зонтик». «Тент». Такой, чтобы он полностью закрыл Солнце и не пропускал его лучи к атмосфере Венеры! А дальше… А дальше останется только ждать!

Солнечный «зонтик» для Венеры.

Когда Солнце в небе Венеры «погаснет», она начнёт остывать. Небыстро – этот процесс может занять несколько столетий. Но расчёты показывают, что рано или поздно температура опустится до +30 градусов – тогда при Венерианском давлении углекислый газ превратится в жидкость и начнёт «проливаться дождиком». Этот углекислотный «дождик» также может идти несколько столетий! Когда температура опустится до -55 градусов, углекислота превратится в «снег», «сухой лёд» и начнёт «сама» выпадать на поверхность планеты.

Постепенно из раскалённого как сковородка мира с давлением 100 атмосфер получится «ледяная углекислотная планета» с атмосферой из чистого азота с давлением около 3 атмосфер. Не рай – но уже вполне можно потихонечку «заселять колонистов»!

Терраформированная Венера. Рисунок художника.

После этого можно начинать третий этап терраформирования: скажем, доставить на околопланетную орбиту ледяной астероид (или ядро кометы), начать его плавить (солнечной энергии у нас хоть отбавляй, не забыли?) и сбрасывать воду в атмосферу. Одновременно можно «чуть приоткрыть» шторку «зонтика», чтобы поднять температуру до «земной», привычной нам, и запустить в образующиеся «океаны» одноклеточные водоросли с Земли.

В итоге через (примерно) тысячу-две лет мы можем получить вполне себе пригодную для жизни планету – с жидкой водой, высоким (в два раза выше земного) атмосферным давлением и довольно суровым климатом (из-за медленного вращения Венеры вокруг своей оси) – 116 дней будет длиться дождливый пасмурный «лето-день» и столько же – холодная снежная «зима-ночь».

Но – с нормальной «земной» гравитацией. С приемлемым уровнем радиации. Согласитесь, это всё равно намного лучше, чем то «безобразие», которое мы наблюдаем сейчас!

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