Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар, с которым боролись три года (видео)

Редкий случай, когда ядерное оружие приносит несомненную пользу. Авария на газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане произошла 1 декабря 1963 года. При бурении случился огромный выброс природного газа, который, попав сначала в пласт с аномально высоким пластовым давлением и содержанием сероводорода, а затем на поверхность, воспламенился. Получился гигантский, 70 метров в высоту, факел.

Из-за богатых запасов природного газа факел не собирался затухать сам. А потушить его, как выяснилось вскоре, было невозможно. Из-за высокой температуры к факелу нельзя было приблизиться больше чем на 250 метров. Буровая вышка рухнула, защитная арматура в устье скважины была полностью разрушена. Поглотив эти технические сооружения, факел стал еще больше.

Борьба с вечным факелом растянулась на три года. Если точнее, на 1074 дня. Все известные способы тушения пожаров, в том числе применение артиллерии, не давали результата. Район вокруг Урта-Булака превратился в буквальном смысле в выжженную землю.

Из воспоминаний руководителя операции по тушению факела Камиля Ибрагимовича Мангушева: