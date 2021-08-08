Аномальная зона на горе Арагац в Армении — в чем секрет феномена?

Многие физические законы и явления нам кажутся незыблемыми и постоянными. Одно из таких — притяжение Земли, которое влияет на все происходящие на ней природные процессы. Как проявляется гравитация, мы все знаем. Если положить мяч на уклоне горы, он покатится вниз, а не вверх. По этой же причине в горных реках тоже течет вниз, а не вверх. По-другому, казалось бы, быть и не может. Но нет, на Земле существуют места, где привычные нам законы физики не работают или, по крайней мере, проявляют себя совсем не так, как мы привыкли. Одна из таких аномальных зон находится в Армении на горе Арагац, расположенной в 30 км от границы с Турцией. Здесь все происходит с точностью до наоборот — автомобиль на склоне горы сам по себе начинает катиться вверх. Если толкнуть мяч со склона горы, он откатится вниз, а затем остановится и покатится в обратном направлении. Даже горная река течет вверх, а не вниз. Такое загадочное явление привлекает к этому месту тысячи туристов. Люди отмечают, что испытывают здесь непривычное ощущение, так как идти в гору оказывается легче, чем спускаться с нее.

Закон притяжения отменен?

Аномальная зона находится на трассе, которая ведет к крепости VII века Амберд. Высота над уровнем моря здесь составляет около 2000 метров. Местные жители к аномалии привыкли и уже не удивляются ее проявлениям. Люди из ближайших деревень даже говорят, что это не единственная аномальная зона в данной местности. В горах есть и другие подобные участки. Однако трасса у подножия горы Арагац является наиболее популярным местом, так как о нем неоднократно писали СМИ.