Климатические кризис: миру грозят катастрофические изменения погоды

Гольфстрим и другие течения в Атлантическом океане за последние 100 лет демонстрируют почти полную потерю стабильности. Это приведет к неминуемым катастрофическим изменениям глобальной погоды в мире, пишет Guardian со ссылкой на исследование климатолога Никласа Боерса из Потсдамского института изучения климатических изменений.

Климатолог отмечает, что система океанических течений Атлантическая меридиональная циркуляция (АМОС), существующая из-за разницы в температурах и солености в разных частях Мирового океана, ослабла до максимума за период не менее 1,6 тысячи лет, и вскоре может полностью остановиться.

Причины ослабления — таяние ледников, снижающее соленость океана, а также повышение глобальной температуры.