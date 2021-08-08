Ожидается глобальное похолодание, утверждает известный климатолог

В ближайшие десятилетия человечеству следует ожидать наступления периода более низких температур во всем мире из-за колебаний солнечной активности. При этом углекислый газ CO2 не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на земной климат. Ведущий астрофизик доктор Вилли Сун, специализирующийся на проблемах климата, рассказал об этом и многом другом в интервью Алексу Ньюману из журнала The New American. Разговор в передаче «Беседы о важном» уже стал вирусным в Интернете.

Доктор Сун, сотрудничающий с венгерским научно-исследовательским Институтом планетарных исследований и другими организациями, отметил, что климатические алармисты распространяют тотальную дезинформацию обо всем, начиная с лесных пожаров и заканчивая влиянием углекислого газа на среднюю температуру на Земле. На самом деле, углекислый газ – это газ жизни, утверждает ученый. Он является лишь одним из многих факторов, определяющих климатическую систему и погоду, причем далеко не самым главным. В своем интервью доктор Сун разоблачил некоторые неудачные прогнозы сторонников концепции климатической катастрофы и отметил, что Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК ООН) не следует доверять.

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