Cамая страшная болезнь: почему Франция приостановила изучение прионов?

Представьте, что вы вдруг почувствовали себя плохо. Сначала появилась жгучая боль в правом плече и шее, которая усилилась и распространилась на правую половину тела. На протяжении шести месяцев боль не отступала, а следом за ней последовали депрессия, беспокойство, ухудшение памяти и галлюцинации. Страшно представить, не так ли? Однако именно это в 2017 году произошло с сотрудницей одной из французский лабораторий по имени Эмили Джомейн – три месяца спустя после постановки диагноза женщина умерла. Причиной смерти, как оказалось, стало заражение прионами. Прионы – это тип белка, обычно встречающийся в головном мозге. Вот только эти белки могут превращаться в неправильно свернутую форму самих себя, которая медленно превращает другие «нормальные» прионы вокруг них в изгоев. Со временем этот каскадный эффект распространяется по всему мозгу и разрушает его, оставляя после себя характерные отверстия, похожие на губки. Самая известная прионная болезнь – это болезнь Крейтцфельдта-Якоба или «коровье бешенство». Смертность от нее (с момента проявления симптомов) составляет 100%. В этой статье поговорим о том, почему сразу пять исследовательских институтов Франции приостановили изучение этих инфекционных агентов.

Государственные исследовательские лаборатории во Франции временно прекращают свою работу по изучению прионов после того, как по меньшей мере двое сотрудников, как полагают, заразились редким, но повсеместно смертельным прионным заболеванием головного мозга.

Прионы – необычные инфекционные агенты

Прионы, впервые описанные в 1982 году доктором Стэнли Прусинером из Медицинской школы Калифорнийского университета, образуются из белков, обычно присутствующих в головном мозге. Когда белки превращаются в прионы, они принимают самораспространяющуюся форму и по мере накопления приводят к дисфункции мозга. Затем, распространившись по всему органу, они наносят ему необратимый ущерб.