В Арктике подтвердили максимальную температуру, а Антарктиду засыпало рекордным снегом

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 14 декабря подтвердила температурный рекорд, установленный в сибирском городе Верхоянск, где 20 июня 2020 года температура достигла +38 °C. В то же время в Антарктиде зафиксировали рекордную высоту снежного покрова за 2021 год.
Как сообщает BBC News, летняя температура в Арктике оказалась на 18 °C выше показателя по региону. Такая температура больше подходит Средиземному морю, чем Арктике, считают ученые.
Это первый случай, когда ВМО включила Северный полярный круг в сводку экстремальных погодных условий, что стало «тревожным звонком» изменения климата нашей планеты.
Сильная жара вызвала распространение лесных пожаров, горели леса и торфяники, выделяя рекордное количество углерода. Высокие температуры в Сибири привели к массовой потере морского льда и сделали 2020 год одним из трех самых теплых в истории наблюдений.
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В то же время в Антарктиде зафиксировали рекордную высоту снежного покрова в 2021 году. Согласно информации Национального антарктического научного центра, возле станции «Академик Вернадский» снег засыпал гнезда пингвинов, где не так давно вылупились первые птенцы в этом сезоне. Высота снежного покрова местами достигла 262 см и может еще возрасти.
К счастью, субантарктические пингвины хорошо приспособлены к суровым зимним условиям. Они ловко передвигаются даже в глубоком снегу, скользя на животе и развивая скорость до 6 км/ч
© Antarctic Center / Facebook
Источник — gismeteo.by .