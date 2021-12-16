В Арктике подтвердили максимальную температуру, а Антарктиду засыпало рекордным снегом

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 14 декабря подтвердила температурный рекорд, установленный в сибирском городе Верхоянск, где 20 июня 2020 года температура достигла +38 °C. В то же время в Антарктиде зафиксировали рекордную высоту снежного покрова за 2021 год.

Как сообщает BBC News, летняя температура в Арктике оказалась на 18 °C выше показателя по региону. Такая температура больше подходит Средиземному морю, чем Арктике, считают ученые.

Это первый случай, когда ВМО включила Северный полярный круг в сводку экстремальных погодных условий, что стало «тревожным звонком» изменения климата нашей планеты.