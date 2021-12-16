Чем похожи и чем отличаются везучие и невезучие люди

Везучих и невезучих объединяет одно: они обращают внимание на мелочи. Только на разные мелочи. Невезучий человек вздыхает: опять ему не повезло! Опять это вечное невезение! Дешёвые билеты расхватали прямо перед ним. Нужный трамвай уехал. Впереди в кинотеатре сидит громадный мужик. Ничего не видно! И ещё поскользнулся и упал. Видите, как много плохих событий? Это семена будущих неприятностей. Удобрение для баобаба Невезения. Целая куча невезения!

Записывайте свои удачи и своё везение

Везучий человек радуется: опять свезло! Нужный трамвай пришёл быстро! Удалось купить дешёвый билет со скидкой. В кинотеатре в этот раз впереди никого не было. Все отлично видно. А потом как поскользнулся! Как упал! Но ничего себе не повредил. А мог бы убиться. Опять повезло.

Эти маленькие семена — для будущего урожая счастливых событий. Это удобрение для яблони Удачи, на которой растут золотые яблоки. Везучий человек выращивает своё Везение, собирая маленькие удачи.