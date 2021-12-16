Когда ничего не хочется – опасный признак

Когда мой муж был маленьким мальчиком, он заболел. Ничего у него не болело, он ни на что не жаловался, — он был послушный и добрый мальчик. И дети не знают слов: «что-то я плоховато чувствую себя, какая-то слабость и упадок сил!», — они знают только «болит», «тошнит», — совершенно конкретные вещи.

«Ничего не хочется» — опасный симптом

А мальчик просто хирел и слабел, вялый сидел на диване с книжками или тихонько катал машинку. И все время хотел спать. Но утром надо было идти в садик, потом из садика идти домой… Он и шел за ручку с мамой послушно. И ни на что не жаловался. И медсестра в садике тоже говорила, что все нормально. Просто тихий ребенок такой.

Знаете, как мама поняла, что мальчик серьезно болен? Она простая женщина, круглая сирота из деревни, в пятнадцать лет убежала с лесоповала в город после войны. И закончила всего четыре класса, — ее отправили работать в колхозе, такие времена были. Она не доктор. И не психолог. Но она поняла, что ее сынок в беде, когда привела маленького Эдика на рынок. На большой Центральный рынок, — там тогда продавали южные фрукты и разные вкусные вещи, которых не было в магазинах.