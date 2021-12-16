4 научно доказанных способа реализовать мечты

Долгое время считалось иначе. Психологи утверждали: если вы хотите чего-то достаточно сильно — у вас хватит и силы воли. Однако в 1996 году исследователь в области самоконтроля профессор Рой Баумейстер провел эксперимент, который доказал, что это не так.
Он пригласил в комнату 67 человек и положил перед ними шоколадное печенье. Однако пробовать лакомство разрешил только половине испытуемых. Другим можно было угощаться редиской. Многие из группы обделенных проявили заинтересованность в печенье: смотрели с тоской на чужое угощение, некоторые даже брали печенье, чтобы понюхать его.
Затем всех участников попросили собрать неразрешимую головоломку. Люди из второй группы сдавались в два раза быстрее. Необходимость есть редиску вместо шоколада порядком истощила их силу воли. Ресурса не хватило на борьбу с головоломкой. Баумейстер назвал этот феномен «истощением эго». С тех пор провели новых десятки исследований, и все подтвердили результаты этого эксперимента.
ЧТО ИСТОЩАЕТ НАШУ СИЛУ ВОЛИ?
Повседневная жизнь полна соблазнов и отвлекающих моментов, которые заставляют нас расходовать силу воли. На что мы ее тратим?
1. Контроль над импульсами
Мы постоянно боремся с праздными искушениями и делаем свою работу, хотя вместо этого хочется почитать Facebook или сбежать пораньше из офиса, чтобы встретиться с друзьями.
2. Контроль продуктивности
Мы делаем максимум, несмотря на усталость.
3. Контроль поведения и эмоций
Этого требует профессиональная этика и корпоративные правила. Даже когда рабочая атмосфера накалена или коллеги принимают решения, с которыми вы не согласны, вы стараетесь не повышать голос и не срываться на окружающих.
4. Контроль над мыслями
Мы сосредотачиваемся на работе, несмотря на разнообразные мечты и фантазии, которые появляются у нас в головах.
КАК ТРЕНИРОВАТЬ И НАКАПЛИВАТЬ СИЛУ ВОЛИ
Но не все потеряно. В отличие от мотивации, силу воли можно укреплять, как мышцы. Тот же Рой Баумейстер в 1999 году обнаружил: студенты, которые сознательно тренировали силу воли, намного лучше справлялись с самоконтролем, чем те, кто сознательно не работал над этим.
1. Планируйте важные шаги на утро
Самоконтроль лучше работает утром, поскольку у вас была вся ночь, чтобы восполнить ресурсы. Что это значит на практике? Если вы решили больше заниматься спортом, идите на тренировку с утра. Если ваша цель — написать книгу или закончить важный проект, забронируйте первые часы дня для работы за компьютером.
2. Управляйте своей энергией, сохраняя спокойствие
Состояние покоя делает вас сильнее. Исследования доказали, что многие люди предпочитают «высокоинтенсивные» эмоции, такие как волнение или даже стресс. Подумайте об этом: люди пьют кофе, чтобы взбодриться, и откладывают важные дела до последней минуты, чтобы сделать их на адреналине.
Однако волнение и стресс утомляют тело. И чем больше вы устали, тем меньше у вас силы воли. А значит, нужно учиться управлять энергией.
Вы подключаете свой мобильный телефон к сети, чтобы зарядить его. Сделайте то же самое с собой. Займитесь йогой или медитацией, делайте для этого перерыв в середине рабочего дня. Исследования доказали, что даже 15 минут духовной практики могут восполнить запас силы воли.
3. Не берите на себя слишком много
Не распыляйтесь на несколько разных проектов. Если вы решили худеть, не стоит параллельно учиться играть на гитаре. Выберите одну мечту и сосредоточьтесь на ее реализации.
4. Сконцентрируйтесь на конечной цели
По мнению нейробиолога Эллиотта Беркмана, «когда мы работаем над тем, что нам нравится, мы вряд ли будем истощены». Он также утверждает: если вы всегда думаете о главной цели, то можете получить дополнительную энергию для ее достижения. Так что всякий раз, когда вам будет не хватать силы воли, представляйте в красках, как вы себя почувствуете, когда реализуете мечту.