4 научно доказанных способа реализовать мечты

ы все к чему-то стремимся: похудеть на 15 килограммов, получить повышение на работе, вырастить детей замечательными людьми или помочь всем нуждающимся. Неважно, насколько возвышенные или приземленные у вас мечты, в любом случае их реализация требует определенных трудозатрат и жесткого самоконтроля. А значит, зависит от вашей силы воли. И именно ее отсутствие мешает приблизиться к заветной цели.



Вспомните, сколько раз вы обещали себе серьезнее относиться к работе, бегать по утрам или есть меньше сладкого. Поначалу все шло хорошо. Сколько вы продержались? Неделю? Месяц? Полгода? А потом вы устали и бросили благое начинание.





Причина в том, что сила воли и самоконтроль не безграничны. Они заканчиваются, как зарядка у телефона.

Долгое время считалось иначе. Психологи утверждали: если вы хотите чего-то достаточно сильно — у вас хватит и силы воли. Однако в 1996 году исследователь в области самоконтроля профессор Рой Баумейстер провел эксперимент, который доказал, что это не так.

Он пригласил в комнату 67 человек и положил перед ними шоколадное печенье. Однако пробовать лакомство разрешил только половине испытуемых. Другим можно было угощаться редиской. Многие из группы обделенных проявили заинтересованность в печенье: смотрели с тоской на чужое угощение, некоторые даже брали печенье, чтобы понюхать его.

Затем всех участников попросили собрать неразрешимую головоломку. Люди из второй группы сдавались в два раза быстрее. Необходимость есть редиску вместо шоколада порядком истощила их силу воли. Ресурса не хватило на борьбу с головоломкой. Баумейстер назвал этот феномен «истощением эго». С тех пор провели новых десятки исследований, и все подтвердили результаты этого эксперимента.