К Рождеству в мире может начаться как минимум кибервойна.

С приближением каждого Нового Года разного рода эксперты всех мастей, начиная от астрологов-любителей и заканчивая профессиональными гадателями на кофейной гуще, вангуют на следующий год всякие ништяки по всем знакам зодиака. Обычно, чем обещаний замечательных ништяков больше, тем более вангователь крут и все слушают его во все уши.
Однако, с 2022-м годом сложилась какая-то совсем иная картина – и астрологи, и политологи, и военные аналитики вангуют всякие ужасы, даже Третью мировую войну, а гадатели на кофейной гуще вообще молчат и сидят тихо-тихо, поскольку сами так испугались, что залезли под стол.
Какие конкретно подарочки глобалисты нам приготовили никто, конечно, не знает, но сегодня админ godlikeproductions.com поделилась со всеми почерпнутой в видео-чате новостью о том, что Рождества скорее всего не будет:
Очень, очень умные ребята посоветовали мне привести свои дела в порядок к Рождеству …Я не знаю уверенно, что именно происходит, но у меня сложилось впечатление, что это как-то связано с изоляцией, а также с банковским делом. Просто передаю, что услышала.
Сообщения на форумах о надвигающихся катаклизмах – дело не очень надежное, это не откровения иллюмината в 33-м градусе, однако вчера на том же godlikeproductions.com было сообщение следующего содержания:
В настоящее время предпринимаются сотни тысяч попыток начать кибератаки прямо сейчас с использованием недавно обнаруженной уязвимости в Log4j. Особую тревогу вызывает количество попыток взлома, поскольку уязвимость была обнаружена только в прошлый четверг.
Так, CheckPoint Software Technologies заблокировала более 800 000 попыток взлома, связанного с Log4j. Sophos Group PLC, еще один сетевой гигант по предотвращению взломов, так же сообщили в воскресенье, что обнаружили «сотни тысяч» кибератак.
О чем в их сообщениях идет речь? Несколько лет назад ошибка #openssl #heartbleed позволяла злоумышленникам извлекать данные. Новая найденная ошибка в # log4shell # log4j позволяет уже ВЫПОЛНЯТЬ удаленный код.
Это намного опаснее. Это предупреждение тем, кто обслуживает критически важную инфраструктуру (здравоохранение, финансы, правительство …), чтобы они знали и исправляли свои системы как можно скорее. И ждите эпическую кибератаку в течение нескольких дней !!!!
Не знаем, что там за продвинутые ребята общались с ^TrInItY^ в видеочате, но, если её догадки правильны, то речь может идти об атаке финансового сектора, в результате чего все банки остановятся, а вместе с ними остановится вообще все. Хотя, конечно, могут быть и более серьезные вещи, поскольку какая-нибудь эпическая кибератака может быть первым предвестником Третьей мировой войны.
Учитывая, что накануне пан Кшиштоф Яцковский уже ванговал, что Рождества может даже как бы и не будет, как расценивать еще и сообщение ^TrInItY^ даже не знаем. Однако, точно можем сказать, что в мире как-то неожиданно лихо всё завертелись, так что следим за развитием событий.