К Рождеству в мире может начаться как минимум кибервойна.

С приближением каждого Нового Года разного рода эксперты всех мастей, начиная от астрологов-любителей и заканчивая профессиональными гадателями на кофейной гуще, вангуют на следующий год всякие ништяки по всем знакам зодиака. Обычно, чем обещаний замечательных ништяков больше, тем более вангователь крут и все слушают его во все уши.

Однако, с 2022-м годом сложилась какая-то совсем иная картина – и астрологи, и политологи, и военные аналитики вангуют всякие ужасы, даже Третью мировую войну, а гадатели на кофейной гуще вообще молчат и сидят тихо-тихо, поскольку сами так испугались, что залезли под стол.

Какие конкретно подарочки глобалисты нам приготовили никто, конечно, не знает, но сегодня админ godlikeproductions.com поделилась со всеми почерпнутой в видео-чате новостью о том, что Рождества скорее всего не будет: