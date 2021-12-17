«Мантра для обиженных» от Ошо

Упражнение, которое ежедневно помогает сотням тысяч людей улыбнуться и забыть об обиде.

Один из способов работы с обидой – это ее усиление, доведение до крайности и в конечном счете до абсурда, вплоть до исчезновения. Мантра Ошо для этой технологии подходит как нельзя лучше.

Для усиления эффекта можно её распечатать, стать перед зеркалом и прочесть с выражением. Эффективность мантры доказана сотнями тысяч людей:

«Я такой важный индюк, что не могу позволить, чтобы кто-то поступал согласно своей природе, если она мне не нравится. Я такой важный индюк, что если кто-то сказал или поступил не так, как я ожидал – я накажу его своей обидой. О, пусть видит, как это важно – моя обида, пусть он получит ее в качестве наказания за свой «проступок». Ведь я очень, очень важный индюк!