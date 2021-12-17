Если вы не получили то, что просили – вы получите нечто лучшее…

У меня есть два позитивных человека – в самом хорошем смысле слова. Парикмахер Лёля пятидесяти лет, полная и ослепительно красивая. Я про неё часто пишу.

И водитель мусоровоза Мустафа, который из глухой башкирской деревни добрался до Санкт-Петербурга и там выучился на права. И русский язык отлично выучил.

Он вырвался из страшной бедности, из глухомани, без помощи и поддержки. И у него уже есть комнатка своя. И машину думает брать.

А пока он взял и купил абонемент в элитный фитнес-клуб за огромные деньжищи. Хоть и распродажа была, все равно очень дорого. Безумно дорого для него.

Он это сделал, потому что смотрел разные тренинги в сети. И выступления бизнес-гуру, которые советовали быть среди богатых. И не жалеть денег на высшее общество.

Сначала все было очень плохо. Над Мустафой смеялись или глядели с изумлением. На китайские штаны и на убогую майку. И на то, как он смешно выполнял упражнения.

И вообще он похож на Мустафу из фильма про беспризорников «Путёвка в жизнь». Просто копия.

Он приходил в клуб после смены, уставший. И старательно выполнял упражнения. А потом приходил в свою комнатку и даже плакал иногда. От одиночества. Такая у него душа.

Он мечтал разбогатеть, стать миллиардером. Или миллионером. Это тоже недурно – быть миллионером для начала.

Ну вот, а потом к нему подошла соседка, она в этом же общежитии живет. Тоже у неё с дочкой комнатка. Она подошла и подарила великолепный, восхитительный подарок, прекрасный! Мустафа даже остолбенел!

Свитер она связала со снежинкой, понимаете? Долго вязала. Красный свитер и снежинка на груди большая. Вручила подарок, покраснела и убежала. А он догнать не мог, – от потрясения.

А потом он вежливо пригласил в кафе соседку. А потом они поцеловались. Это началась любовь…

Вы скажете: какая связь между элитным фитнес-клубом и красным свитером со снежинкой? Он же разбогатеть хотел! А получил любовь и свитер.

Знаете, там, наверху, лучше знают, что нам надо для счастья. И иногда заменяют один подарок другим, более ценным и нужным.

Посмотрите, может, вместо того, что вы не получили, вы получили лучшее? Гораздо лучшее? Вместо повышения на службе – здоровье. Вместо миллионов – любовь. Так часто бывает.

А Мустафа понял. И благодарил Того, кто ему дал подарок; дал лучшее.

Впрочем, оплаченные занятия он прилежно посещает. Раз начал – бросать нельзя! Бросать ничего и никого нельзя, – такое у него кредо.

Словом «кредо» он очень заинтересовался и нашёл значение. Упорный парень этот Мустафа! Я думаю, он и впрямь разбогатеет. Теперь ведь есть о ком заботиться…

Если вы не получили то, что просили – вы получите нечто лучшее. Так говорил Пророк. А Пророк знал все лучше…

Автор: Анна Кирьянова

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