В Аризоне приземлился огромный кубический НЛО?

Одной из самых необычных и даже скандальных форм НЛО, появившихся в последние годы, стали разного рода объекты кубической или прямоугольной формы. Чаще всего их наблюдали почему-то в Техасе, один объект был снят во Флориде, еще несколько в других частях мира:

Гораздо более чаще, чем на Земле, такие объекты встречаются на фото, присылаемых космическими телескопами и традиционное объяснение для этих явлений – артефакты съемки:

И вот, как сообщают сегодня американские форумы, один из таких объектов, похоже, приземлился в Аризоне:

Гигантский куб с преломляющей свет поверхностью появился сегодня ночью в пустыне Аризоны вдали от какой-либо цивилизации. Место было где-то недалеко от Люквилла. Согласно поступающей информации, электромагнитное излучение, исходящее от куба, сделало все электронные устройства неработоспособными в любом месте, находящемся достаточно близко.

Те, кто были свидетелем приземления куба, говорят, что он был абсолютно бесшумным и спускался без всяких фанфар, совершенно медленно, без движущегося ветра и не нарушая ничего в этом районе, поскольку он приземлился в открытой пустыне, где нет ничего кроме песка, камней и открытого пространства.

В одном отчете свидетеля, который видел спуск, говорится, что после того, как он приземлился, он начал замечать, что ничего электронного не работает, включая его автомобиль, который был более новой модели и использует компьютеры для работы. В результате ему пришлось брести по шоссе и просить себя подвезти, чтобы вернуться к цивилизации.

Другой свидетель сказал, что существо, связанное с объектом или кораблем, вышло из куба, буквально появившись из воздуха, проходя сквозь стены отражающего корабля, и выглядело как существо из более высоких измерений, состоящее из энергии, но внешне напоминающее человека.

Чувство эйфории было описано несколькими свидетелями, которые, по их мнению, должны были быть шокированы или даже окаменели от встречи с инопланетянами. Каким-то образом, как они описали, они испытывают чувство покоя и удовлетворенности без какого-либо страха. Существо, появившееся из корабля, похоже, ничего не хотело и не навязывало никому из свидетелей. Это было как будто существо даже не видело людей, словно они были в другом измерении.

Поскольку мы живем в эпоху интернета и пруф предполагает линк, ведущий непонятно на что, или фото, сделанное непонятно где и когда, мнения на предмет сообщения разделились. Единственный источник новости на сейчас – автор поста из Аризоны, который общался с несколькими обалдевшими очевидцами события. Насколько можно понять из его последующих пояснений – этот кубической формы объект не только вырубил все телефоны, но и автомобили, причем в очень широком радиусе и в городок всю ночь брели люди, которые никакого куба не видели, а просто остановились посреди дороги с переставшим работать телефоном.

Медиа такие вещи всегда старательно блокируют, вовремя подбрасывая фейки, что мы наблюдали во время падения НЛО в Бразилии в мае 2020-го года. На тот момент был ряд очевидных фактов: рассказы свидетелей, сообщения свидетелей об изъятии телефонов, отключение в районе интернета и мобильной связи, толпы бегающих по городу военных и масса вертолетов в воздухе – все это видел весь мир. Но потом выяснилось, что этот НЛО уже как бы есть на электронных картах, в интернет посыпались фото каких-то железок с утверждением, что это НЛО и так далее. То есть тему оперативно сначала дискредитировали, потом замяли.

Очевидно, что-то в этом роде будет и на этот раз, поэтому нужно ждать сообщений СМИ и новых постов от заявившего об этом кубе респондента. У нас есть достаточно много оснований парню доверять, поскольку речь идет о местности, где НЛО наблюдают практически каждый день, причем несколько раз в сеть даже выкладывали переговоры военных и полиции, которые охраняли какой-то приземлившийся посреди пустыни очень важный объект – такой важный, что даже кольцо оцепления понятия не имело зачем столько людей подняли посреди ночи и повезли в пустыню.

Вообщем, нужно ждать обновлений по новости – а вдруг вторжение уже началось? Тогда останется только следить за развитием событий.

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