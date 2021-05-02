«Оргазм мозга»: почему АСМР-ролики так популярны?

Вот уже несколько лет ученые изучают этот феномен — приятные звуки помогают людям расслабиться. Каждый из нас хоть раз испытывал это приятное чувство, вызванное легким дыханием в ухо, звуками колыбельной или шуршанием страниц. Когда на затылке, спине, голове, руках будто ощущается приятное покалывание.

Как только не называют это состояние — «поглаживание мозга», «щекотка мозга», «брейнгазм». Это и есть АСМР, дословно — автономная сенсорная меридиональная реакция («Autonomous Sensory Meridian Respons»). Но почему именно это ощущение оказывает на нас успокаивающее действие?

Природа феномена пока еще остается неясной и не имеет научного объяснения. Но желающих пережить его снова много, и их армия только растет. Они просматривают специальные видео, где имитируются различные звуки. Ведь передать прикосновения и другие тактильные ощущения по интернету пока еще невозможно, а вот звук — легко.

Этим и пользуются создатели АСМР-роликов. Есть фанаты «дыхания», фанаты «щелчка», «постукивания по дереву» и т.п.

АСМР-видео вполне могут заменить медитацию и стать новым антистрессом

Новые звезды Youtube — асмртисты (люди, которые записывают АСМР-видео) используют специальную высокочувствительные технику и бинауральные микрофоны, чтобы записывать звук. Они щекочут «ухо» виртуального зрителя пушистой кисточкой или заматывают его целлофаном, изображают звук стучащих друг о друга бусин или хлопающих пузырей жевательной резинки.

Все герои видео говорят очень тихо или шепотом, медленно двигаются, как бы погружая вас в медитативное состояние и заставляя предвкушать те самые «мурашки».

Удивительно, но такие ролики действительно помогают расслабиться. Так что АСМР-видео вполне могут заменить медитацию и стать новым антистрессом. Их даже рекомендуют как часть терапии при расстройствах сна или сильных стрессах.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Собственно, звук — один из многих триггеров — стимулов, вызывающих определенную реакцию: кого-то цепляет иностранный язык либо слова на русском, произнесенные с иностранным акцентом. У каждого фаната АСМР-роликов свой пунктик: кто-то ощущает «щекотку мозга» благодаря шепоту с придыханием на ухо.

Другие тают, когда слышат звук постукивания ногтей по текстурным предметам или звук ножниц. Третьи испытывают «брейнгазм», когда становятся объектом чьей-то заботы — врача, косметолога, парикмахера.

Несмотря на провокационное название, АСМР не имеет ничего общего с сексуальным удовольствием

В США впервые заговорили об АСМР в 2010 году, когда американская студентка Дженифер Аллен предложила назвать приятные ощущения от звука «оргазмом мозга». А уже в 2012 году этой несерьезной, на первый взгляд, теме посветили научную конференцию в Лондоне.

Осенью этого года в Австралии прошел конгресс, посвященный брейнгазму. Теперь целая группа австралийских ученых займется исследованием этого феномена и его воздействия на людей.

В России появились свои асмртисты, клубы асмрщиков, сайты, посвященные феномену. На видео можно не только услышать звуки, но и побыть в роли объекта, который «трогают», массируют, которому читают вслух. При этом создается иллюзия, что автор ролика общается только со зрителем и делает это специально для него.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭМОЦИИ

Несмотря на провокационное название, АСМР не имеет ничего общего с сексуальным удовольствием. Это удовольствие вызвано главным образом визуальными, аудиальными и осязательными раздражителями, которые «возбуждают» наш мозг. Такой раздражитель может встретиться где угодно: на улице, в офисе, по ТВ. Достаточно услышать чей-то приятный голос, и вы ощущаете удовольствие и спокойствие от того, что его слышите.

ИСПЫТАТЬ МОЖЕТ НЕ КАЖДЫЙ

Возможно, ваш мозг вообще не отреагирует ни на один из тригеров, а случается, реакция приходит моментально. Из этого можно сделать вывод, что феномен не поддается контролю. С чем можно сравнить это ощущение? Если вы когда-нибудь использовали массажер для головы, то сможете понять — ощущения схожие, вот только в данном случае вас «массируют» звуки.

Самые популярные звуки: шепот, шелест страниц, постукивание по дереву или по наушнику

Каждый из нас реагирует на раздражители по-разному и с разной интенсивностью. Чем человек чувствительнее по своей природе, тем больше вероятность, что он сможет насладиться АСМР.

Зачем пользователи создают видео? Обычно это те, кто сам получает удовольствие от звуков и хочет поделиться им с другими. Они делают это, чтобы помочь людям снять стресс и побороть бессонницу. Если вы включите этот ролик перед сном, то проблем с засыпанием у вас точно не будет.

Еще одна группа фанатов — те, кому нравится персональное внимание и забота. Такие люди испытывают удовольствие в кресле парикмахера или на приеме у косметолога. Эти видео называются role play, где асмртист изображает врача или вашего друга.

КАК НАЙТИ ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ

Список ключевых слов, по которым вы легко справитесь с поиском. 90% роликов на английском языке, соответственно, ключевые слова тоже на английском. Слушать ролики нужно в наушниках для достижения более яркого эффекта. Можно закрыть глаза. Но некоторые предпочитают, чтобы звуки сопровождал видеоряд.

Whisper/whispering – шепот

Nail tapping – стук ногтей.

Nail scratching – царапанье ногтями.

Kiss/kisses/kissing/kiss sounds – поцелуй, звук поцелуя.

Roleplay — ролевая игра.

Triggeurs – щелчок.

Gentle – нежные прикосновения к ушам.

Binaural – стук ногтей по наушникам.

3D-sound – 3D звук.

Tickle – щекотка.

Ear to ear – ухо к уху.

Mouth sounds – звук голоса.

Read/reading – чтение.

Lullaby – колыбельная.

French, Spanish, German, Italian – слова, произносимые на разных языках.

Card trick – перетасовка карт.

Cracklings – потрескивание.

ПСИХОЛОГИЯ ИЛИ ЛЖЕНАУКА?

Феномен изучают психологи Эмма Блэки, Джулия Поерио, Том Хостлер и Тереза Вельтри из Шеффилдcкого университета (Великобритания), они собрали данные о физиологических показателях, влияющих на АСМР, в том числе частоту пульса, дыхания, чувствительность кожи. Трое из группы исследователей испытывают АСМР, один нет.

«Одна из наших целей — попытаться привлечь внимание к АСМР как к теме, достойной научного исследования. Трое из нас (Эмма, Джулия и Том) испытали его действие на себе, в то время как Тереза не признает этот феномен, — поясняют психологи. — Это добавляет разнообразия. Ведь не секрет, что некоторые ученые называют эти исследования лженаучными. Дело в том, что находятся те, кто спекулирует на малоизученной пока теме, чтобы сделать себе имя».

«Мы закончили сбор данных, что 69% респондентов избавились от последствий умеренной и тяжелой депрессии при помощи просмотра АСМР-видео. И все же нужна дополнительная работа, чтобы определить, может ли АСМР являться терапией в случаях клинической депрессии. Как бы то ни было, данный феномен интересен для психологов, и мы планируем изучать его и дальше».

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