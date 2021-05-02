Новое свидетельство существования на Земле расы гигантов

Как сообщает сегодня Express.co.uk, в Британии намечается паломничество туристов на Внешние Гебридские острова, где гражданка по имени Ханна Бернс, недавно переехавшая в этот район, выгуливая собаку на пляже нашла гигантский скелет непонятного существа:

На предмет существа, которому принадлежал этот позвоночник, мнения публики разделились. Наиболее часто высказывается версия, что это скелет Несси, что весьма маловероятно, поскольку от Несси до Гебридских островов довольно далеко:

Вторая часто высказываемая версия – речь идет об останках Крайт-дракона, обитающего в Юндленской пустоши Татуина и в каньонах Дюнного моря.

Версия, конечно, довольно фантастическая, однако Земля постепенно явно превращается в Татуин, а на тег “Британия + рептилоиды” Google поднимает миллиарды страниц, так что Крайт-дракона мы не исключаем:

А тем временем archaeology-world.com пишет следующее: При раскопках на ранчо Лучиана Кинтана, штат Нью-Мексико, были обнаружены два камня с любопытными надписями, а под ними были кости тела, которое было не менее 12 футов в длину. Люди, вскрывавшие могилу, говорят, что длина предплечья скелета составляла 4 фута, а нижние зубы в хорошо сохранившейся челюсти были размером как грецкий орех.

Это фрагмент из статьи газеты New York Times образца 1902-го года:

Ранее мы уже рассказывали нашим читателям о довольно интересных раскопках Редакции сайта archaeology-world.com. Копают они не курганы, торчащие где-то в поле, а залежи макулатуры – то есть газеты и журналы начала прошлого и конца позапрошлого веков. И в ходе этих раскопок находят там множество сообщений и о подземных городах, найденных в том или ином штате, и о гигантских скелетах, фотографии которых были сделаны во времена, когда про фотошопы не слышали:

И теперь к этим находкам добавляются еще один скелет в шкафу. Причем, в США таких скелетов, похоже, довольно много. В штате Вирджиния, например, есть некоторое количество вот таких вот странных курганов, которые озадачивали ковбойцев еще во времена индейцев:

Кто их насыпал до конца непонятно, поскольку в книгах про Чингачгука и Следопыта про курганы ничего нет. Единственное, что точно известно – мудрые вожди говорят, что в относительно недалеком прошлом в Америке обитала раса гигантов, которая и насыпала эти курганы. Индейцы жили с ней в гармоническом биоценозе: гиганты разводили бизонов, индейцы на бизонов охотились, гиганты охотились на индейцев и поддерживали замкнутый пищевой цикл. Потом великаны куда-то исчезли и остались только резервации и курганы, копать которые запрещено очень строго.

Сегодня мы, конечно, живем в мире фейков, когда никому верить нельзя, особенно газетам, которые выдают хребет кашалота за скелет Несси. Однако 150-200 лет назад все было несколько иначе и, если New York Times написала, что найдены скелеты ростом 12 футов – значит именно так и было. А раз оно когда-то именно так и было, то сейчас оно именно так и есть, то есть все эти сообщения про каких-то гигантов, найденных то в Афганистане, то в Сирии, не лишены основания – в конце концов не ради же афганских астрономов дядя Сэм отправил в такую даль американский спецназ.

Поэтому и скорее всего всё тайное станет явным и этих как бы вымерших гигантов или миру предъявят, или они как-то предъявятся сами. Возможно, что именно эта древняя раса миром сейчас как раз и правит, так что следим за развитием событий.

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