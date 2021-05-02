Древние рисунки с изображением инопланетян: Ванджина из Западной Австралии

Ванджина — это духи облаков и дождя из мифологии австралийских аборигенов, которые часто изображаются в наскальной живописи Австралии.

Другой тесно связанной с ними духовной сущностью является существо-создатель Вуннгурр — существо, аналогичное Радужному змею в системах верований других аборигенных народов, но с другой интерпретацией.

Картины Ванджина имеют общие цвета: черный, красный и желтый на белом фоне. Духи изображаются поодиночке или группами, вертикально или горизонтально, в зависимости от размеров скалы, и иногда изображаются с фигурами и предметами, такими как радужный змей.