Древние рисунки с изображением инопланетян: Ванджина из Западной Австралии

Ванджина — это духи облаков и дождя из мифологии австралийских аборигенов, которые часто изображаются в наскальной живописи Австралии.
Другой тесно связанной с ними духовной сущностью является существо-создатель Вуннгурр — существо, аналогичное Радужному змею в системах верований других аборигенных народов, но с другой интерпретацией.
Картины Ванджина имеют общие цвета: черный, красный и желтый на белом фоне. Духи изображаются поодиночке или группами, вертикально или горизонтально, в зависимости от размеров скалы, и иногда изображаются с фигурами и предметами, такими как радужный змей.
Обычная композиция — с большой верхней частью тела и головой, на которой могут быть видны глаза и нос, но, как правило, отсутствует рот. Этому есть два объяснения: они настолько могущественны, что им не нужна речь, а если бы у них был рот, то дождь никогда бы не прекращался.
Вокруг голов Ванджина расположены линии или блоки цвета, изображающие свет, выходящий из прозрачных шлемов.
Сегодня все еще считается, что картины обладают этой силой, поэтому к ним следует подходить и относиться с уважением.
Наиболее поразительные с визуальной точки зрения древние картины аборигенов можно найти в районе Кимберли в Западной Австралии. Помимо поразительного сходства с современными изображениями инопланетян, фигуры Ванджина также имеют интересную историю.
Из-за близости к Южной Азии вполне вероятно, что австралийские аборигены поселились в регионе Кимберли еще 70 000 лет назад. Их мифология богата и интересна как в плане персонажей, так и в плане событий, и легенды, связанные с Ванджиной, представляют собой очень интересную тему.
Согласно легенде, Ванджины создали мир и все, что в нем находится, в период, который аборигены называют временем сновидений. Согласно легенде, они пришли из-за звезд, выступили в роли богов-цивилизаторов и научили местных жителей своему образу жизни.
Завершив свою работу, Ванджины ушли. Согласно некоторым историям, они вернулись в свой дом, где-то в Млечном Пути. Согласно альтернативному сценарию, Ванджина нарисовали свое подобие на поверхности скальных укрытий, прежде чем войти в сами скалы.
Аборигены высоко ценят эти рисунки и хранят их с чувством священного долга.
На этих рисунках ванджины представлены в виде величественных и странных существ, обычно нарисованных на белом фоне. Их лица окружены овальной полосой с исходящими наружу линиями, напоминающими шлем космического гуманоида.
У них всегда нарисованы большие черные глаза, нос, но никогда нет рта. По легендам, Ванджины никогда не прибегали к речи, поскольку передавали свою волю непосредственно в сознание своих подопечных. Телепатические способности?
Рисунки Ванджина в Западной Австралии — не единственные в своем роде. Похожие древние рисунки были найдены в индийских пещерах, по всей Южной Америке и во многих регионах Африки.