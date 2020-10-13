В 2025-м сигареты будут продавать только в аптеках

Специализированный центр при Университете Квинсленда изучает и разрабатывает новую амбициозную программу по отказу от сигарет. По итогам постепенного внедрения этой программы по прекращению курения в Австралии курильщиков заставят покупать сигареты только в аптеке и исключительно по рецепту врача.

Директор Центра передовых исследований по достижению табачного эндшпиля (CREATE) доцент Корал Гартнер заявляет, что новый центр поможет Австралии стать страной, свободной от табачного дыма. Кроме австралийских ученых в работе центра так же принимают участие исследователи из Новой Зеландии и Канады.

«Распространенность курения в Австралии составляет чуть менее 15 процентов, но нам понадобится хорошо продуманная стратегия завершения партии, если мы хотим достичь почти нулевого уровня курения», – говорит Корал Гартнер.

Стратегии, которые изучаются, включают на первом этапе сокращение числа розничных торговцев табаком и ограничение продаж определенным поставщикам. Другие стратегии завершения борьбы с курением включают прекращение продаж всем, кто родился после определенного года и далее тотальное прекращение коммерческих продаж сигарет.

В интервью Корал Гартнер рассказывает, что в настоящий момент центр сосредоточился на разработке итоговой цели своей программы и сроков её реализации. В качестве минимальной цели центр CREATE ставит перед правительством Австралии задачу снизить распространенность курения до 10 процентов к 2025 году.

«Эффективная стратегия борьбы с курением должна ускорить снижение распространенности курения, помогая правительствам, розничным торговцам и людям, которые курят, перейти к обществу, свободному от табачного дыма», – говорит Гартнер.

В настоящее время в Австралии табак ежедневно курят около 2,3 миллиона человек – менее 15 процентов взрослого населения. Распространенность курения с 2010 года снижается в среднем медленными темпами – примерно на 0,4 процента в год.

Комментарий: Канада, Австралия и Новая Зеландия сегодня хотя и остаются как бы странами Содружества и союзниками США по NATO, тем не менее, уровень их интеграции в китайскую экономику зашкаливает, а вместе с экономикой КНР эти страны постепенно перенимают и социалистическую систему. То есть когда в государстве появляется популяция каких-то начальников, которые начинают сочинять всё новые и новые бумажки, предписывающие людям правила поведения и поясняющие, как им жить.

Можно уверенно сказать, что социализм в этих чудесных странах победил в основном, что показал пример их борьбы с пандемией. Именно в Канаде, в Австралии и в Новой Зеландии были построены первые “карантинные центры” для инфицированных. Именно там чиновники напридумывали самые идиотские правила и законы по соблюдению карантина, именно там жестче всего с нарушителями этих правил поступала полиция. Однако, как видим, во всемирной борьбе за мировое здоровье ребята не унимаются и придумывают новый идиотизм – покупку сигарет в аптеке.

Такого не было даже в махровом СССР, разве что перед сливом очередного великого вождя другие вожди, помельче, устраивали перебои с поставками в розничную сеть спиртного и сигарет. Народ после этого начинал сильно нервничать и, когда новый вождь возвращал водку и сигареты в магазины – к нему немедленно возникала всенародная любовь, как к мудрому руководителю и крепкому хозяйственнику. Возможно, именно этого правительство Австралии и иже с ней как раз и добивается, доводя жизнь людей до абсурда?

Для большинства наших читателей Австралия и Канада – это где-то очень далеко, однако, проблема в том, что дурной пример заразителен. Точнее – в глобальном, управляемом из одного центра мире все выполняют одни и те же команды. Поэтому, если сегодня идею продавать сигареты по рецепту в аптеке внедряют в Австралии, то завтра этот идиотизм расползется на весь мир. Где и когда это случится нам трудно сказать, планов мирового правительства мы не знаем, но конечная дата названа – курильщиков истребить под корень начальники намерены где-то до 2025-го года, так что следим за развитием событий.

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