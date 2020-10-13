7 признаков пассивно-агрессивного манипулятора

«Если кто-то плохо с вами обращается, просто помните, что это с ним что-то не так, а не с вами. Нормальные людям и в голову не придёт уничтожать других», –

неизвестный автор.

Газлайтинг – это одна из форм манипуляции, которая состоит в том, что жертве постоянно «промывают мозги», заставляя сначала сомневаться в себе, а потом – окончательно утратить идентичность и самооценку. Что примечательно, абсолютно все обвинения и утверждения газлайтера основаны на откровенной лжи или преувеличении каких-то несущественных фактов.

Пассивная агрессивность – это замаскированный гнев или враждебность. Цель – установить свою власть и тотальный контроль над кем-то, и чтобы при этом «всё сходило с рук».

Большинство форм газлайтинга носит довольно открытый и явный характер (например, постоянные и ложные нападки, обвинения, унижения, осуждение и резкая критика), но существует и более тонкая форма – пассивно-агрессивная. Она не так явно проявляется, маскируется под «искреннюю заботу», поэтому распознать её, особенно сначала – очень сложно. Тем не менее такая «тихая форма» абьюза – не менее деструктивна и токсична, чем явный газлайтинг.

Вот семь признаков пассивно-агрессивного газлайтера, которые должны вас насторожить. Некоторые из этих вещей иногда делают и обычные люди, но – лишь время от времени. Настоящий же пассивно-агрессивный газлайтер так поступает всегда, совершенно не беспокоясь о том, как подобные «манипуляции» повлияют на отношения. Ведь его истинная цель – не мир и гармония, и чтобы его любили, а – установить тотальный контроль над жертвой и управлять ею.

1. Постоянная ложь и перекручивание фактов

«Если ложь повторять очень часто, то со временем она воспринимается как правда», – знаменитая цитата, которую приписывают разным источникам.

Постоянная ложь и перекручивание фактов – один из самых распространённых приёмов пассивно-агрессивного газлайтера. Таким образом он пытается написать свою историю происходящего и навязать её жертве. Причём отсутствие доказательств и фактов газлайтера не смущает – он всё выдумает, перекрутит, и будет повторять новую версию бесчисленное количество раз.

Его задача – сфальсифицировать факты, чтобы доминировать и управлять жертвой. Нередко таким образом он пытается сместить фокус с реальных проблем (например, что сам в чём-то провинился и должен понести ответственность) на другого человека, который «всегда и во всём виноват».

«Когда я застала своего бойфренда с другой девушкой, он немедленно стал всё отрицать. Кричал, что я всё придумала и назвал сумасшедшей».

2. Постоянные придирки и замечания

«Любимые ответы моего отца: «но …», «на самом деле …» и «есть ещё кое-что, кроме этого … » Он всегда пытался подчеркнуть, что всё знает лучше».

Пассивно-агрессивные газлайтеры не преминут любой возможности сделать снисходительное замечание о внешности, мыслях, поведении или способностях жертвы. Их любимые темы: факты из биографии жертвы, её прошлые ошибки и промахи и тд. Таким образом газлайтер пытается заставить другого человека чувствовать себя неполноценным. Чуть ли маргиналом каким-то.

3. Постоянный унижающий юмор и сарказм

«А за улыбкой скрывается нож!», – старинная китайская пословица.

Юмор, который унижает, постоянный сарказм, – и всё это с милой улыбочкой, – всё это буквально разрушает жертву газлайтера. Причём абьюзер старается унизить публично, в момент, когда кто-то счастлив и уверен в себе. В результате – ставит в жертву в неловкое положение и наслаждается патологической властью над её разумом.

Сарказм – чудесный способ «пройтись» по внешности, личным характеристикам, происхождении, гендерной ориентации и др. А если человек возмутится или обидится, то газлайтер сразу же рассмеётся: «Так это же был сарказм!»

На самом деле подобный сарказм и негативный юмор являются не чем иным как пассивно-агрессивными формами психологического давления и запугивания жертвы.

4. Распускание сплетен за спиной.

«Только неуверенным в себе людям необходимо сплетничать о ком-то за спиной. Это помогает им чувствовать себя значимее и весомее».

Негативные сплетни за спиной жертвы – это один из способов подорвать её репутацию. Вызвать у окружающих сомнение, можно ли ей доверять и воспринимать как серьёзного и адекватного человека. Цель – прежняя: установить контроль над другим человеком. Как правило, в основе сплетен – искажённая информация либо откровенная ложь.

Коварство вроде бы ничего не значащих сплетен заключается в том, что после многократного повторения многие начинают воспринимать их как правду. Опровергнуть ложь потом бывает очень сложно, даже если представить веские доказательства обратного.

Сплетни – это самый настоящий рак в общении и отношениях. Будь то разговоры о приятеле, коллеге или партнёре. Рано или поздно они разъедают, словно ржавчина, доверие и дружбу.

«Многие проблемы в мире исчезли бы, если бы мы говорили друг с другом, а не друг о друге», – Рональд Рейган.

5. Регулярные сравнения жертвы с другими людьми

Газлайтер использует сравнение для того, чтобы оправдать свою критику и плохое обращение. Он пытается донести до жертвы, что она настолько «хуже всех», что не заслуживает лучшего отношения с его стороны. Кстати, нередко сравнение маскируется под «совет», который поможет «несовершенному и такому неправильному» человеку «исправиться» и стать лучше. На самом же деле человека просто уничтожают морально, убивают уверенность в себе и самооценку уже окончательно.

А неуверенным человеком управлять – проще простого… Тем более, если ему постоянно напоминать, насколько он проигрывает на фоне более успешных окружающих…

Например:

«Почему ты не можешь поступать, как твоя сестра (брат)?» (тем самым родитель-газлайтер настраивает детей друг против друга и получает контроль над их поведением).

«Раньше ты выглядел намного лучше, почему ты не можешь пойти в тренажёрный зал и привести себя в форму, как это сделал твой друг?» (супруга позорит партнера)

«Если бы ты мог быть похожим на…» (насмешка над партнёром)

Все эти примеры объединяет то, что человеку навязывают одну мысль: «Тебя будут любить (принимать, уважать и прочее) только при условии, что сделаешь то и то. В противном случае – не заслуживаешь нормального отношения».

6. Социальная изоляция жертвы

Довольно часто газлайтер придумывает предлог за предлогом, чтобы изолировать жертву манипуляций от друзей, семьи, коллег, общения со сверстниками, и, даже – от информации и любых контактов в соцсетях. Его цель – лишить её положительных эмоций, поддержки и возможности обсудить с кем-то свои проблемы и сомнения.

«Вскоре после свадьбы муж незаметно полностью ограничил мои контакты с семьёй и друзьями. На мои слабые попытки протеста всегда отвечал: «Я – единственный, кому ты можешь доверять. Все остальные – фальшивые и обманут».

7. Постоянные обвинения

Поскольку цель газлайтинга состоит в том, чтобы запутать жертву, заставить её сомневаться во всём и даже в себе, то абьюзер прибегает к такой пассивно-агрессивной уловке как безосновательные обвинения чуть ли не во всех смертных грехах. Его «помощники» в этом – всё те же: откровенная ложь и преувеличения. Ну и всё это, естественно, при полном отсутствии хоть каких-то доказательств.

Тем самым газлайтер наносит ущерб авторитету и репутации жертвы (наедине или публично). Это даёт ему контроль и власть, а также отвлекает внимание от собственных слабостей и промахов.

«Работа, которую выполняет ваш отдел, – пустая трата времени и ресурсов. За что вам вообще платят заработную плату? За просиживание штанов на рабочем месте?» «Моя жена жалкая неудачница, и она должна знать о себе правду».

В заключение отметим, что эти семь типов пассивно-агрессивного газлайтинга объединяет попытка установить контроль над жертвой, вызвав у неё неуверенность в себе и сомнения в собственной адекватности. Таким образом газлайтер чувствует себя чуть ли не королём совершенства (будучи на самом деле глубоко закомплексованным и неуверенным человеком) и поучает возможность управлять другими людьми.

Не следует недооценивать деструктивность пассивно-агрессивной формы газлайтинга. Да, она, на первый взгляд, «тихая и ненавязчивая», но на самом деле регулярное «промывание мозгов» является самым настоящим психологическим и эмоциональным насилием.

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