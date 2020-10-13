2020-й уже стал Годом Астероидов, но год еще не закончен

Как сообщает 12 октября watchers.news, накануне,  11 октября 2020 года над югом Испании были зарегистрированы два необычно ярких метеорита.  Первый из них был замечен примерно в 19:37 UTC, второй примерно в 23:59 UTC:

Новость, по нынешним меркам, на сенсационную не тянет, если не принимать во внимание тот факт, что перед этим метеорит в Испании упал 4 октября, перед этим метеориты были 30 сентября25 сентября и так далее. При этом площадь Испании составляет 505 990 км², а площадь Земли  510 100 000 км², то есть Испания – это 0.1% поверхности планеты.  Учитывая, что метеориты падают везде с одинаковой частотой, то на Землю с 25-го сентября упало порядка 5 000 метеоритов, но до СМИ весть об этом как-то не докатилась.

 Однако, некоторые СМИ всё-таки обратили на эту аномалию внимание, поэтому Israel365news пригласили для консультаций известного нибиролога, господина Юваля Овадиа, который объяснил журналистам ситуацию на пальцах. 

Начал господин Овадия с Челябинского метеорита, который упал  15 февраля 2013 года, а по прошествии всего 16-ти часов на дистанции всего 27 000 километров мимо Земли пролетел 30-ти метровый астероид (367943) Дуэнде, который можно было увидеть даже в бинокль. Этот пример говорит о том, что астероиды по одному не летают и там, где есть один – нужно искать их целое облако.

И далее господин Овадия продолжил рассказывать, загибая пальцы и перечисляя, что и где упало в 2020-м году, что не упало, но пролетело довольно близко. Уже только на основании таких информационных сообщений 2020-й год можно смело назвать Годом Астероидов, количество которых растет в геометрической прогрессии.

Но, как правильно говорит Овадия – NASA видит, от силы, 1% того что летит, а в прессу вообще попадает что-то только изредка. При этом планета у нас довольно большая и про то, что падает в Океан никто не знает и не узнает никогда – пока в этот Океан что-то не бахнет диаметром в пару километров. И сейчас всё к тому идет, в подтверждение чего господин Овадия приводит цитату из Библии:

Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Числа 24:17

Как думает и господин Овадия, и вообще очень многие – звезда Иакова скорее всего и есть Нибиру. А поскольку, с началом короны всем уже окончательно стало ясно, что мы живем в апокалиптические времена – какое-то новое тело появится на небе уже в самое ближайшее время. Собственно, оно уже появилось, но пока доступно только для наблюдения в телескопы:

Как сегодня и многие исследователи Юваль Овадиа считает, что учащение падений на Землю камней прямо связано с Нибиру: будучи массивным космическим телом (или даже системой тел) она тащит с собой облако каменного мусора, который при достаточном сближении с системой Нибиру начнет падать нам на голову. Собственно, нечто подобное сейчас, возможно, и происходит. Однако, подобная точка зрения базируется на официальных астрономических воззрениях, в которых многие догмы в последнее время вызывают все больше сомнений. Поэтому главным в такой ситуации будет концентрироваться не на вопросе “Что прилетит?”, а на вопросе “Если прилетит, то когда?”.

К сожалению, широкая публика лишена доступа с реальным данным по ситуации в околоземном пространстве, которыми, может быть,  владеют только избранные из NASA/ESA,  возможно – люди еще из пары космических агентств. Не имея доступа к этим данным пытаться вычислить дату падения крупного астероида, если такое намечается – это гадание на кофейной гуще. Тем не менее, имея в голове немного мозгов можно что-то понять и из косвенных данных, таких как: общее учащение падений метеоритов, акцентирование астероидной темы в кино и в прессе,  какие-то непонятные телодвижения правительств типа введения карантинов и так далее.

Например, американцы вдруг резко проявили интерес к заброшенным военным базам в Норвегии. Официально это объясняют “ростом военной мощи РФ”, которого определенно не наблюдается со времен воцарения Ельцина. Более логичное объяснение, предлагаемое военным экспертами – это развертывание с целью сдерживания Китая, мощь которого растет в геометрической прогрессии. Но что если Пентагону просто понадобилась хоть какая-то дырка в скалах, куда можно загнать хоть пару подводных лодок на случай некоего стихийного бедствия?  Такое тоже не исключено. Поэтому какой-то здоровенный астероид, летящий к Земле скорее есть, чем нет, а ближайшая дата его падения, полученная путем вангований по фотографии – 27 октября, так что следим за развитием событий. 

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