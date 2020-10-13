Список токсичных духовных привычек, от которых следует избавиться уже сегодня

Стивен Кинг как-то написал: «Если человек не может никому рассказать о своих привычках, ему следует от них избавиться».
Сколько у вас привычек из приведенного выше списка? А в скольких из них вы бы признались другу? Незнакомому человеку? Самим себе?
Если эти привычки вызывают у вас смущение или делают вас несчастными, избавьтесь от них. После этого вам станет гораздо лучше.
«Ваши убеждения станут вашими мыслями. Ваши мысли станут вашими словами. Ваши слова станут вашими действиями. Ваши действия станут вашими привычками. Ваши привычки станут вашими ценностями. Ваши ценности станут вашей судьбой», –
Махатма Ганди.
- Перестаньте притворяться, что ваши проблемы не существуют. Посмотрите им в глаза. Чем дольше вы будете их игнорировать, тем серьезнее они станут!
- Перестаньте ставить свое счастье или удовлетворенность жизнью в зависимость от других людей.
- Перестаньте притворяться, что вы не совершали ошибок. Признайте их. Учитесь на них. Растите на них. Ибо они сделали вас теми, кем вы есть.
- Перестаньте говорить себе, что вы не можете что-то сделать, пока не приложили к этому усилий.
- Перестаньте пренебрегать вещами, которые для вас важны.
- Перестаньте ставить на первое место нужды других людей. Заботьтесь о себе. Любите себя. Станьте для себя лучшим другом.
- Перестаньте пытаться быть как все. Вместо этого создайте лучшую версию себя.
- Перестаньте ждать подходящее время, чтобы стать счастливыми – пенсию, окончание университета, повышение. Научитесь быть счастливыми здесь и сейчас.
- Перестаньте тратить время на людей, которые вас унижают.
- Перестаньте сомневаться в своей ценности, основанной на внешних силах. Ваша ценность исходит изнутри.
- Перестаньте работать ради достижения чужой мечты. Установите свои собственные цели. Наполните их смыслом.
- Перестаньте завидовать успехам других людей. Либо добейтесь того, чего вам хочется, либо смиритесь с тем, как вы живете.
- Перестаньте верить в то, что вам ничего не изменить. Вы можете абсолютно все.
- Перестаньте минимизировать количество комплиментов в вашу сторону и максимизировать критику. Постарайтесь повернуть эту динамику в свою сторону.
- Перестаньте фокусироваться на избегании того, чего вам не хочется. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы добиться желаемого.
- Перестаньте бояться что-то делать из-за возможности допустить ошибку.
- Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Вы – не другие люди. Вы это вы!
- Перестаньте тратить свою энергию на переживания о вещах, которые нельзя изменить.
- Перестаньте верить, что чужое мнение значит больше, чем ваше.
- Перестаньте притворяться, что у вас нет времени на вещи, которые вам нравятся. Вы можете найти время для всего, что считаете для себя важным.
- Перестаньте беречь радость для специальных событий.
- Перестаньте корить себя за совершенные ошибки и свои недостатки. Вы всего лишь человек.
- Перестаньте выбирать путь наименьшего сопротивления. Если он не совпадает с вашими ценностями, значит, этот путь просто не ваш.
- Перестаньте винить других людей в своих неудачах и разочарованиях.
- Перестаньте позволять своему страху перед неудачами сдерживать вас от преследования своей мечты.
- Перестаньте ждать, пока изменятся обстоятельства. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь.
- Перестаньте забирать время от близких вам людей, чтобы провести его с теми, кого вы просто терпите.
- Перестаньте тратить энергию на сожаления за прошлые ошибки, которые нельзя изменить.
- Перестаньте позволять смущению мешать вам извиняться, признавать свою боль и делать что-либо такое, что препятствует вашему исцелению и движению вперед.
- Перестаньте ждать совершенства от себя, своих близких и коллег.
- Перестаньте чувствовать вину за наслаждение свободным временем и другими видами заботы о себе.
- Перестаньте быть занятыми ради того, чтобы просто быть занятыми.
- Перестаньте жить в спешке. Научитесь наслаждаться.
- Перестаньте говорить «да» вещам, которые делать не стоит.
- Перестаньте усложнять себе жизнь.