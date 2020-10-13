Список токсичных духовных привычек, от которых следует избавиться уже сегодня

Стивен Кинг как-то написал: «Если человек не может никому рассказать о своих привычках, ему следует от них избавиться».

Сколько у вас привычек из приведенного выше списка? А в скольких из них вы бы признались другу? Незнакомому человеку? Самим себе?

Если эти привычки вызывают у вас смущение или делают вас несчастными, избавьтесь от них. После этого вам станет гораздо лучше.