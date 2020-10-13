Стала известна новая дата нового Конца Света: астероид упадет 27 октября.

После несостоявшегося Апокалипсиса 10 октября, предсказанного девочкой из Индонезии, американские конспирологи некоторое время пребывали в глубоком разочаровании и даже в унынии из-за того, что пасторы обманули всех в очередной раз. Разочарование рунета было еще больше, поскольку у нас, кроме девочки из Индонезии, спасибо господину Лопатину, был еще и мальчик из Мурома. Тем не менее и к всеобщему счастью грусть людей продлилась недолго, поскольку через пару недель намечается новая дата – 27 октября, когда Конец Света, как обещают, будет уже точно.

История приближающегося Конца Света началась довольно давно, когда летом 1971-го года господин Роберт Франценбург, один из работников прихода Сент-Роберт Беллармин (Нью-Йорк) прогуливался по парку возле церкви и встретил группу из нескольких монахинь и прихожанок, которые совместно молились у статуи Девы Марии. Поскольку в группе были паломницы, а у господина Франценбурга был с собой «Поляроид», женщины попросили его сделать общий снимок на память.

Для более младшего поколения наших читателей поясним, что «Поляроид» – это такое сленговое название для фотоаппаратов одноименной компании, которые вместо пленки использовали для снимков бумагу и готовое фото выпрыгивало из картриджа сразу после нажатия кнопки. Мирные советские люди и другие строители социализма до развала Совка видели это чудо только в кино про заграницу и в руках детишек работников КПСС самого высокого ранга – ребеночек простого секретаря райкома провинциального города, например, уже не мог себе такое позволить.

Однако, для загнивающего Запада «Поляроид» был делом привычным, поэтому монахини построились, Франценбург навел на них объектив, нажал кнопку, фотоаппарат загудел, выталкивая картинку, господин Франценбург тут же протянул к картриджу руку, когда его внезапно врезало током. Не убило конечно, не повалило на землю, но после этого господин Франценбург пребывал в некоторой прострации и не соображал кто он и где он, а все предшествующие события стерлись у него из памяти.

К нему подбежали монахини, стали обмахивать платочками, решив что у человека солнечный удар, а одна из них подобрала упавшую фотографию. Вот она:

Фейка здесь никакого нет, поскольку в 1971-м году в мире жили нормальные люди и даже слова такого не знали. Кроме того, историю проверили толпы журналистов, приезжали даже попы из Ватикана и опрашивали участников события. Фотография была признана реальным чудом. Но что это было и к чему?

Первое, что бросается в глаза – это как бы надпись Jacinta 1972. Jacinta – это испанское имя, которое переводчики коверкают, как умеют, но ближе всего его передает слово Хасинта. История католической церкви знает, наверное, довольно много Хасинт, но самые известные это Хасинта Марту и Хасинта Гонсалес. Обе Хасинты были свидетелями чуда в Фатиме (Хасинта Марту) и чуда в в Гарабандале (Хасинта Гонсалес). Это самые известные случаи явления детям Девы Марии, в каждым из которых было передано пророчество о Конце Света. Поэтому фото, вне всякого сомнения, несет в себе какую-то уточняющую информацию.

Поскольку 1972 читается на фотографии явно, то все сразу решили, что 1972-й год – это и есть или год воцарения антихриста, или год начала атомной войны, или год удара астероида, или еще чего-то в этом роде. Однако, 1972-й год прошел относительно спокойно и дальше фотография стала излюбленной темой для конспирологических гаданий.

Об этой фотографии были написаны целые книги, авторы которых силились прочитать надпись тем или иным способом – некоторые даже видели в картинке приход Нибиру:

Вообщем, что тут нарисовано понять нельзя, но надпись 1972 очевидна в любом случае. При этом девятку можно причитать и как ноль, что тогда как бы указывает на октябрь – десятый месяц. Октябрь просматривается и в слове Jacinta (варианты B и H на рисунке выше). Поэтому одной из дат, как бы зашифрованных в рисунке, наиболее часто называют 72/27 октября некоего года. Какого года – никто не знает, но 2020-й у нас вошел в историю как COVID-19 и 19 тут тоже в наличии.

Так же 2020-й – это год начала печатей: с одной стороны, первая Печать Откровения была снята, когда началась пандемия, с другой – с началом пандемии начались и вакцинки. Наконец, некоторые люди видят в рисунке не просто дату 27 октября 2020 года, но называют еще и время – час ночи по восточному времени США, что для Европы будет вечер 26-го октября.

Насколько рисунок истолкован верно – нам сложно сказать, однако будет Конец Света 27 октября или не будет – 3 ноября по-любому будут выборы президента США, которые Глубокое государство или попытается сорвать, или не признает, так что Америку скорее всего ждет хаос и гражданская война с возможным переходом в Третью мировую. А тем временем в Старом Свете начнется передел сфер влияния, вызванный временной концентрацией Америки на своих внутренних проблемах. Собственно, он уже начался в Нагорном Карабахе: Америке сейчас не до него, а всех мелких “миротворцев” турки посылают по известному адресу. Но то ли еще будет! Для Евразии это как раз и будет тот самый Конец Света, который дополнится пандемией и отменой всех наличных валют.

Попутно будут вводить карантины, колоть вакцинки, свозить “нарушителей” и “диссидентов” в концентрационные лагеря, как это уже делают в Австралии. А это как раз и есть тот самый Апокалипсис, поэтому прилетит ли 27 октября астероид, или не прилетит, высадятся ли инопланетяне или не высадятся – Конец Света это не отменит никак, так что следим за развитием событий.

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