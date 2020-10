На Бразилию снова что-то упало

Как сообщает центр слежения за околоземными объектами NASA, 12 октября 2020 года мимо Земли пройдет астероид, получивший название 2020 TS1. Его диаметр оценивают в 5 метров, астероид пройдет на дистанции 0.66 LD.

Newly discovered asteroid 2020 TS1 (~ 5m in diameter) will have a close encounter with Earth on October 12, 2020 at ~ 10:56UTC, flying at about 0.66 LD (lunar distances) or ~ 250,000 km [more: https://t.co/uFBsDA5zsu] pic.twitter.com/MnR0tip55k— Massimo (@Rainmaker1973) October 10, 2020