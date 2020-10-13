На Бразилию снова что-то упало

Как сообщает центр слежения за околоземными объектами NASA, 12 октября 2020 года мимо Земли пройдет астероид, получивший название 2020 TS1. Его диаметр оценивают в 5 метров, астероид пройдет на дистанции 0.66 LD.

То, что в NASA трудятся, не жалея себя, такие глазастые парни, нас безмерно разует, как и всех. Однако астроиду, который рухнул на Бразилию утром 10 октября имя так и не присвоили, хотя там было даже не 5 метров, а несколько побольше:

Это на данный момент единственная картинка места падения, снятая с очень удаленной дистанции. Но, даже находясь на таком диком расстоянии люди слышали сильнейший грохот и все вздрогнуло так, словно произошло землетрясение.

Несмотря на безлюдную местность, в которой упал метеор, кое-какие изображения объекта получили астрономы. На фото ниже запечатлен вход метеорита в атмосферу, попавший в объективы спутника GOES-16:

А сеть мониторинга метеоров Бразилии Bramon сделала даже анимацию пойманных спутниковых картинок:

Ontem, 10 de outubro, o satélite meteorológico GOES-16 capturou a imagem de um possível bólido caindo na região Nordeste do Brasil, especificamente no Ceará.



Há relatos de um clarão, e um estrondo seguido de tremor. Agora, estão em busca do provável meteorito.#Astronomia pic.twitter.com/ZaJg92l1vF— Daniel (@_Nerdices_) October 11, 2020

Слова местных жителей о том, что “за горизонтом бабахнуло”, да еще и в пересказе журналистов – это событие, которое невозможно обсуждать и анализировать. Однако, снимки GOES-16 – это уже серьезные документальный факт. Судя по фото – прилетело действительно что-то немаленькое. При этом в Бразилии неделю назад упал еще один здоровенный болид, 7 октября что-то взорвалось над Мексикой – причем, там было два метеорита сразу, а перед Мексикой была Канада. И теперь, как говорит NASA – 12 октября опять что-то пролетит.

Пять крупных метеоритов, упавших за неделю в одном полушарии – это несколько многовато для обычного природного явления, поэтому, пусть пятиметровый диаметр 2020 TS1 – это размер как бы и незначительный, тем не менее, само количество камней намекает, что к Земле что-то летит. Что летит и почему мы, конечно, не знаем, но есть подозрение, что это как-то связано с объектом, снятым 9 октября телескопом солнечной обсерватории NASA:

Возможно, конечно, что это и артефакт, но таких артефактов со спутников стало приходить как-то довольно много:

Тем временем пытливые умы на планете Земля снимают какие-то непонятные штуки на мобильные телефоны:

Когда начнется главное представление? Начнется ли оно с удара камня или с переворота Земли? Или все ограничится умеренной сейсмологией и главный акцент будет на световое шоу? Ответов на эти вопросы мы, как и все не знаем, но следим за развитием событий.

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