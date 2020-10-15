7 жестоких, но честных причин, по которым я вычеркиваю некоторых людей из своей жизни

1. Большую часть жизни я занимала позицию слабого человека, и вот некоторое время назад решила покончить с этим. Мне надоело позволять людям переступать через меня. Мне надоело молчать, когда кто-то говорит что-то обидное или оскорбительное. Несмотря на то, что желание постоять за себя стало причиной возникновения некоторых проблем в дружеских и романтических отношениях. Были люди, которые не смогли смириться с произошедшими со мной переменами. И были те, с поведением которых я не захотела мириться сама, когда подняла свои стандарты. Еще одну категорию составили те люди, которых я уже переросла.

2. Жизнь слишком коротка, чтобы снова и снова приводить одни и те же аргументы. Не собираюсь продолжать злиться на кого-то из-за того, что кто-то демонстрирует неуважение ко мне. Если он сделает это один раз, я могу дать ему еще один шанс. Но если он продолжает себя вести подобным образом и дальше, то все его извинения уже не имеют никакого значения. Принося их, он явно говорит не то, что действительно думает. Этот человек явно ничему не учится. И он не заслуживает ни секунды моего времени.

3. Разные мнения – это одно, а разные нравственные понятия – совсем другое. Меня учили, что это нормально, что мнения различных людей не совпадают, и что мы не должны судить окружающих по тому, во что они предпочитают верить. Но есть разница между другом, ненавидящим мое любимое шоу, и ненавистью к целой группе людей. Мне не нужно объяснять, почему чья-то жизнь является такой же ценной, как и все остальные.